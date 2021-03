Razvan Lucescu da de pamant cu cei care il critica pe tatal sau. "Tu, ala care comentezi din spate, ce ai obtinut la viata ta? El a facut lucruri extraordinare"

Antrenorul care a luat Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal a devazluit totul despre Mircea Lucescu "Este un invingator. Dar cand ma refer la asta nu ma refer la trofee. Desi in momentul de fata e al doilea dupa Ferguson ca trofee castigateSi ce daca nu le-a castigat in Europa de Vest?Care e problema? Incearca tu sa castigi in fiecare tara in care ai fost campionate si cupe. Tu, ala care comentezi din spate, ce ai obtinut tu la viata ta? El a facut lucruri extraordinare!Iar educatia data unor tineri, modul in care s-a atasat de anumite persoane, jucatori , felul in care se lupta in viata.Se lupta pentru orice. Nu accepta niciodata o opinie contrara. Asta poate fi un avantaj sau poate fi un dezavantaj.Cateodata e bine sa mai preiei si cate o idee a altuia.Dar el nu! Se bate, se lupta si nu accepta. Vine sa te faca in final sa faci cum vrea el sau sa accepti ca ideea lui e mai buna", a spus Razvan Lucescu la TV Telekom Sport.Mircea Lucescu are sanse mari sa ia campionatul in Ucraina cu Dinamo Kiev si sa sparga suprematia fostei sale echipe, Sahtior Donetk b>CITESTE SI: