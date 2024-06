Fost mare internațional român, deranjat de Mircea Lucescu: ”Să-i dau cu el în cap ori să i-l bag pe gât, nu știu, ceva...”

Forul mare internațional român Răzvan Raț (43 de ani) a povestit cel mai tensionat moment petrecut între el și antrenorul Mircea Lucescu (78 de ani), în perioada în care ambii erau la Șahtior Donețk.

În cadrul podcastului iAM Ștucan, Răzvan Raț și-a adus aminte de episodul produs la finalul meciului Barcelona - Șahtior 5-1, în sferturile Ligii Campionilor, în 2011.

Răzvan Raț s-a oprit la interviuri, iar Mircea Lucescu a trecut prin spatele său, intervenind: ”Spune, mă, că am luat două goluri din cauza ta!”

”Păi îți spun eu ce am simțit atunci. Am avut două impulsuri: unu, să iau microfonul și să-i dau cu el în cap. Nu glumesc! Crede-mă, mă știi... Adică am o alură d-asta de... Mă știi de mic, sunt destul de impulsiv. Deci primul impuls și, crede-mă, asta mi s-a întâmplat, adică nu mint cu nimic. Am vrut să iau microfonul și... ori să i-l bag pe gât, nu știu, ceva, să dau în el. Adică pur și simplu să reacționez fizic.

Ăsta a fost primul impuls. În același timp, în fracțiunile alea de secundă, mi-am dat seama că este ”end of my career” (n.r. finalul carierei), era clar ”la revedere!” Rămânea în istoria fotbalului. Mi-a trecut prin cap că se va alege praful definitiv în tot ceea ce înseamnă cariera mea”, a spus Raț, conform sursei citate.

