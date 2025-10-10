Reacția Federației după ce Lucescu a amenințat cu demisia: ”Nea Mircea a scăpat-o, că nu știu cum!”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 12:19
459 citiri
Reacția Federației după ce Lucescu a amenințat cu demisia: ”Nea Mircea a scăpat-o, că nu știu cum!”
Mircea Lucescu FOTO Facebook Echipa nationala de fotbal a Romaniei

După victoria României cu 2-1 în amicalul contra Moldovei, selecționerul Mircea Lucescu a lăsat din nou loc de interpretări în privința viitorului său pe banca echipei naționale.

Tehnicianul de 80 de ani a amintit că a mai vrut să demisioneze și a spus, enigmatic, că partida cu Austria ar putea fi ultima din actualul său mandat.

România a trecut cu 2-1 de Moldova într-un test util înainte de confruntarea decisivă cu Austria, programată duminică, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. La finalul partidei, Mircea Lucescu a vorbit deschis despre nemulțumirile din ultima perioadă și despre posibila sa plecare de la cârma tricolorilor.

„Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta… Azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat”, a spus selecționerul, referindu-se la remiza din deplasare cu Cipru, scor 2-2.

Veteranul antrenor a amintit că precedentul său mandat la națională s-a încheiat tot cu un meci împotriva Austriei – un 0-4 în 1986. Lucescu nu a exclus ca și actuala aventură la cârma României să se încheie tot în fața aceleiași adversare.

„Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România – Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul”, a adăugat Lucescu.

Întrebat direct dacă va continua pe bancă până la barajul pentru CM 2026 din martie, selecționerul a oferit un răspuns ambiguu:

„Nu știu ce o să fie. Eu am făcut o promisiune. Vom vedea ce va fi. Sunt un om de cuvânt”, a încheiat Lucescu, lăsând deschisă discuția despre viitorul său.

„De demisie nu am discutat cu Lucescu. Din partea noastră, nu am discutat de demitere. Nea Mircea a scăpat-o, a zis de înlocuitor, că nu știu cum. Cine să fie de acord cu treaba asta? Cum să renunțăm la el? Lucescu e un monument în fotbal care poate întoarce soarta unei echipe oricând. Această discuție despre demisie nu își are rostul. Nu suntem de acord cu o demisie”, a declarat Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, la GSP Live.

Mesaj dur al portarului naționalei României: "Să îmi spună mie, nu să o dea pe surse în presă!"
Mesaj dur al portarului naționalei României: "Să îmi spună mie, nu să o dea pe surse în presă!"
România a învins Moldova cu 2-1 într-un meci amical disputat pe Arena Națională, iar unul dintre cei mai urmăriți jucători a fost portarul Ionuț Radu, titular pentru prima dată sub...
Mircea Lucescu a dat de pământ și cu Federația: "Amicalul ăsta încurcă tare!"
Mircea Lucescu a dat de pământ și cu Federația: "Amicalul ăsta încurcă tare!"
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, că meciul amical cu Moldova îi încurcă planurile în perspectiva...
#mircea lucescu, #demisie, #FRF, #Mihai Stoichita, #reactie , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic a transmis un mesaj ingrijorator din China, in limba materna: "Incerc sa raman viu!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Presa din Israel a reactionat, dupa ce Lisav Eissat a debutat la nationala Romaniei

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Paradox în grupa preliminară. San Marino poate duce România la Campionatul Mondial. Ce trebuie să se întâmple
  2. România merge la Mondialul de gimnastică fără medaliata olimpică. Ana Bărbosu a plecat din țară
  3. Se pregătește o revenire de senzație la Glasgow Rangers! Fabrizio Romano a făcut anunțul
  4. Reacția Federației după ce Lucescu a amenințat cu demisia: ”Nea Mircea a scăpat-o, că nu știu cum!”
  5. Campioana Sepsi s-a făcut de râs în Europa. Rezultat catastrofal
  6. Cum ajunge România la Mondiale. Scenariul SF prin care tricolorii câștigă grupa și se califică direct
  7. Dinamo a avut un meci dramatic în Liga Campionilor. Gol decisiv în ultima secundă
  8. Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei: i-a repetat un cuvânt de trei ori
  9. Încă o echipă a obținut biletul de participare la Cupa Mondială! Se știu 20 de naționale calificate
  10. Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!”