Reacție fermă după retragerea lui Mircea Lucescu: ”Cam târziu, bunicule!”

Antrenorul român Mircea Lucescu a anunţat, vineri, că demisionează de la echipa de fotbal Dinamo Kiev, după ce aceasta a pierdut derby-ul cu Şahtior Doneţk (0-1), în campionatul Ucrainei.

''Azi nu aş vrea să vorbesc despre joc. Vreau să spun că am dat 15 ani fotbalului din Ucraina. Am decis să-mi închei cariera. A fost ultimul joc. Mi-am luat rămas bun de la jucătorii mei, de la Şahtior. Vă mulţumesc tuturor şi sper că am lăsat o amprentă în fotbalul ucrainean. Sunt recunoscător preşedintelui lui Şahtior, Rinat Ahmetov, şi preşedintelui lui Dinamo Kiev, Igor Surkis, pentru munca lor comună. Mi-ar fi plăcut să închei într-un mod diferit, dar totul se termină - o carieră de fotbalist, şi fotbalul în sine, şi dragostea, şi viaţă. Totul are un început şi un sfârşit'', a spus Lucescu în conferinţa de presă de după meci, citat de site-ul oficial al clubului.

Printre cei care au reacționat s-a numărat și un cunoscit jurnalist Roman Bebekh, care a lăsat de înțeles că retragerea lui Lucescu (78 de ani) trebuia să se producă mai devreme.

„La revedere, Lucescu! Antrenorul lui Dinamo a demisionat. Lucescu este un fenomen și va rămâne întotdeauna așa, a scris istorie. Dar este imposibil să păcălești timpul. Bunicul a plecat puțin cam târziu”, a precizat acesta.

