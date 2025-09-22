Mircea Lucescu a reacționat după retragerea lui Mitriță: ”Ce discuție să am? Să nu ajungă să regrete...”

Mircea Lucescu a reacționat după retragerea lui Mitriță: ”Ce discuție să am? Să nu ajungă să regrete...”
Mircea Lucescu FOTO Hepta

Alexandru Mitriță, jucătorul echipei chineze la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională de fotbal a României, a transmis, luni, Federația Română de Fotbal, pe site-ul oficial.

”În vârstă de 30 de ani, mijlocașul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la Echipa Națională. Echipa Națională îi mulțumește lui Alexandru Mitriță pentru toate contribuțiile sale și îi urează mult succes mai departe în carieră!”, precizează sursa citată.

Fotbalistul a pus retragerea sa pe seama distanței mari pe care trebuie să o parcurgă pentru a se prezenta la lotul național.

Mircea Lucescu, selecționerul României, a avut o primă reacție, subliniind că n-a discutat cu fotbalistul despre intenția acestuia.

„Fiecare face ce crede că e mai bine pentru cariera și viața lui. Ce-i drept, distanța din China e enormă, era un efort mare pe care îl făcea pentru a veni, probabil își dorește să aibă mai multă liniște și energie pentru clubul de acolo. Totuși, eu am crezut că el ar fi trebuit să procedeze altfel.

Poate că era mai indicat să dea curs convocării, fiindcă eu l-am pus pe listă, pentru meciul cu Moldova. Era o modalitate mult mai frumoasă de a-și lua rămas bun de la public, de la națională, dacă tot avea de gând să se retragă.

Nu am avut o discuție înainte, ce discuție să am? Eu anunțasem lotul, el era trecut pe listă. Eu acum am aflat de decizia lui. Înțeleg însă că a informat Federația înainte.

A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete.

Să nu ajungă mai târziu să regrete că a renunțat la echipa națională, mai ales la o vârstă bună pentru a continua să joace la acest nivel. El a făcut o treabă bună cât timp eu am fost selecționer, dovadă că era convocat și pentru meciurile din octombrie”, a spus Mircea Lucescu, conform golazo.ro.

