Autor: Teodor Serban
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 12:59
Mircea Lucescu și-a recunoscut greșeala: ”Vom vedea. El era sufletul acestei echipe”
Mircea Lucescu. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a recunoscut că a comis o greșeală în partidele cu Canada și Cipru, atunci când l-a folosit ca portar pe Horațiu Moldovan, care nu joacă la echipa de club, Oviedo.

Mircea Lucescu l-a remarcat în schimb pe Ștefan Târnovanu, în meciul Go Ahead - FCSB din Europa League, astfel că e dispus să schimbe portarul la meciurile cu Moldova și Austria din luna octombrie.

„Eu am făcut o greșeală cu Moldovan. El era sufletul acestei echipe în perioada de calificare. Am făcut o greșeală. Un portar care nu apără are dificultăți. Vom vedea. Târnovanu a arătat bine într-un meci. Să vedem partidele următoare. Sunt 3 jucători care concurează: Târnovanu, Ionuț Radu și Sava. Toți 3 sunt titulari. Vom vedea. În meciul de aseară, Târnovanu a salvat rezultatul. Să sperăm că va continua la fel și în următoarele meciuri. Vom vedea”, a explicat Mircea Lucescu, conform Fanatik.ro.

FCSB a învins formația olandeză Go Ahead Eagles, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul De Adelaarshorst din Deventer, în prima etapă a competiției de fotbal Europa League.

Campioana României a debutat cu dreptul în faza principală a competiției, grație golului marcat de David Miculescu (13).

FCSB a suferit în acest meci, a fost dominată destul de clar de deținătoarea Cupei Olandei (posesie de 70%-30%), dar a rezistat și acest rezultat poate însemna un nou început, după rezultatele neconvingătoare de până acum, atât în Superligă, cât și în cupele europene.

#mircea lucescu, #nationala, #Romania, #greseala, #echipa, #suflet , #nationala
