Cine e ziaristul care l-a enervat la culme pe Mircea Lucescu: "Să-l dea afară! Vine dobitocul ăla să spună..." VIDEO

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 18:36
856 citiri
Cine e ziaristul care l-a enervat la culme pe Mircea Lucescu: "Să-l dea afară! Vine dobitocul ăla să spună..." VIDEO
Mircea Lucescu FOTO FRF

Naționala României a câștigat amicalul cu Moldova, scor 2-1, însă finalul meciului a fost umbrit de un moment tensionat. Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a refuzat să participe la flash-interviul Digi Sport, vizibil deranjat de o știre apărută recent despre el.

Potrivit imaginilor difuzate în premieră la Digi Sport Special, Lucescu s-a așezat inițial lângă reporterul Marian Codirlă, dar, după ce a aflat că interviul era pentru Digi Sport, a plecat, spunând că nu mai dorește să ofere declarații postului.

Selecționerul a fost deranjat de o informație oferită de jurnalistul Remus Răureanu, colaborator Digi Sport, care relatase că Lucescu ar fi adormit pe masa de masaj și ar fi întârziat la un antrenament.

”Ce a fost mai bun am dat acolo, la voi nu mai am nimic să vă dau. Voi cine sunteți? (n.r. i se spune Digi Sport și pleacă). Dacă-l țineți pe ăsta care a zis că am stat și mi-a făcut masaj...

Ăla pe care-l țineți acolo. Există o limită și eu nu suport. A zis că am fost trei ore și am adormit pe masa de masaj. Lumea trebuie să înțeleagă că există un comportament corect și responsabil. La vârsta mea, mă puneți într-o situație jenantă, lumea crede ce spuneți voi acolo.

Atât timp cât lucrează el acolo, eu nu mai vorbesc cu niciunul. Îmi pare rău, poți să le spui. Nu se poate să-și bată joc de mine, am o vârstă, am făcut ceva. Unii n-au făcut nimic.

Eu am făcut toată viața, m-am sacrificat, am jucat, am umblat în lume, prin țară, și vine un dobitoc să spună că am adormit pe masa de masaj. Să înțeleagă și să învețe să se comporte cu oamenii, mai ales cu unul ca mine, care a făcut ceva în viața asta. Aia e, să-l dea afară!”, a spus Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară. Asta e soarta mea”
Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară. Asta e soarta mea”
Selecționerul Mircea Lucescu se pregătește de meciul cu Austria, de pe Arena Națională, ce va avea loc de la ora 21:45. Partida ar putea fi ultima pentru el, pe banca selecționatei, mai ales...
Mircea Lucescu, un car de nervi. Ce-a spus despre Ianis Hagi: ”Nu mă întrebați!”
Mircea Lucescu, un car de nervi. Ce-a spus despre Ianis Hagi: ”Nu mă întrebați!”
România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Înaintea meciului, selecționerul Mircea Lucescu a fost extrem de nervos la...
#mircea lucescu, #remus raureanu, #marian codirla, #interviu, #digisport , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai frumos copil din lume" are acum 24 de ani si "a ajuns de nerecunoscut dupa faima"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
VIDEO Imaginile nemaivazute! Mircea Lucescu, iesire inexplicabila: "Nu se poate sa-si bata joc de mine. Sa-l dea afara"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Cu Bîrligea, zero, n-ai nicio șansă”. Atacantul FCSB-ului, făcut praf înainte de meciul cu Austria
  2. Cine e ziaristul care l-a enervat la culme pe Mircea Lucescu: "Să-l dea afară! Vine dobitocul ăla să spună..." VIDEO
  3. Ce-au făcut puștii României în meciul cu urmașii lui Cristiano Ronaldo
  4. Tensiuni între Djokovic și Nadal? ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
  5. Doliu în fotbalul românesc. ”Copilul teribil” a fost cu tricolorii la Campionatul Mondial
  6. Lidera mondială, eliminată după un meci de poveste. Finală americană la WTA Wuhan
  7. Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară. Asta e soarta mea”
  8. Mircea Lucescu, un car de nervi. Ce-a spus despre Ianis Hagi: ”Nu mă întrebați!”
  9. Novak Djokovic, eliminare șocantă în semifinale, cu numărul 204 mondial. Ce probleme a avut sârbul
  10. Absență confirmată la România - Austria: ”Nu există altă soluţie”