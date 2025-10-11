Cine e ziaristul care l-a enervat la culme pe Mircea Lucescu: "Să-l dea afară! Vine dobitocul ăla să spună..." VIDEO

Naționala României a câștigat amicalul cu Moldova, scor 2-1, însă finalul meciului a fost umbrit de un moment tensionat. Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a refuzat să participe la flash-interviul Digi Sport, vizibil deranjat de o știre apărută recent despre el.

Potrivit imaginilor difuzate în premieră la Digi Sport Special, Lucescu s-a așezat inițial lângă reporterul Marian Codirlă, dar, după ce a aflat că interviul era pentru Digi Sport, a plecat, spunând că nu mai dorește să ofere declarații postului.

Selecționerul a fost deranjat de o informație oferită de jurnalistul Remus Răureanu, colaborator Digi Sport, care relatase că Lucescu ar fi adormit pe masa de masaj și ar fi întârziat la un antrenament.

”Ce a fost mai bun am dat acolo, la voi nu mai am nimic să vă dau. Voi cine sunteți? (n.r. i se spune Digi Sport și pleacă). Dacă-l țineți pe ăsta care a zis că am stat și mi-a făcut masaj...

Ăla pe care-l țineți acolo. Există o limită și eu nu suport. A zis că am fost trei ore și am adormit pe masa de masaj. Lumea trebuie să înțeleagă că există un comportament corect și responsabil. La vârsta mea, mă puneți într-o situație jenantă, lumea crede ce spuneți voi acolo.

Atât timp cât lucrează el acolo, eu nu mai vorbesc cu niciunul. Îmi pare rău, poți să le spui. Nu se poate să-și bată joc de mine, am o vârstă, am făcut ceva. Unii n-au făcut nimic.

Eu am făcut toată viața, m-am sacrificat, am jucat, am umblat în lume, prin țară, și vine un dobitoc să spună că am adormit pe masa de masaj. Să înțeleagă și să învețe să se comporte cu oamenii, mai ales cu unul ca mine, care a făcut ceva în viața asta. Aia e, să-l dea afară!”, a spus Mircea Lucescu.

