Autor: Alexandru Atanase
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 13:30
217 citiri
Mircea Lucescu a decis echipa care va intra cu Austria! Surprize mari pregătite de selecționer
Mircea Lucescu. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

România se pregătește intens pentru meciul decisiv cu Austria, programat duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, o partidă esențială în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.

Sezonul excelent al portarului Ionuț Radu la Celta Vigo i-a adus încrederea selecționerului Mircea Lucescu, care îl va folosi între buturi în locul lui Horațiu Moldovan, informează AS.ro, care dezvăluie primul unsprezece ales de tehnicianul de 80 de ani. În apărare, singura schimbare față de precedentul meci o reprezintă introducerea lui Alex Chipciu în locul suspendatului Nicușor Bancu. Alături de el vor juca Rațiu, Burcă și Ghiță.

La mijloc, Florin Tănase, unul dintre cei mai în formă jucători din Liga 1, va lua locul accidentatului Nicolae Stanciu, completând linia de trei mijlocași alături de Răzvan Marin și Marius Marin. În atac, Daniel Bîrligea îl va înlocui pe Denis Drăguș și va juca alături de Dennis Man și Valentin Mihăilă.

Primul 11 al României pentru meciul cu Austria: Radu – Rațiu, Burcă, Ghiță, Chipciu – Răzvan Marin, Marius Marin, Tănase – Man, Bîrligea, Mihăilă (schemă 4-3-3)

În acest moment, România ocupă locul 3 în grupa preliminară, cu 7 puncte din 5 meciuri, în timp ce Austria se află pe poziția a doua, cu 12 puncte, la egalitate cu Bosnia, dar cu un meci mai puțin disputat.

