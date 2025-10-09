Naționala României va disputa în această lună două jocuri pe Arena Națională, un meci amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei.

Partida cu Moldova se dispută, joi, 9 octombrie, de la ora 21.00, iar meciul cu Austria are loc duminică, 12 octombrie, de la ora 21.45. Ambele meciuri se joacă pe Arena Națională.

Meciul România - Moldova va fi transmis în direct la PrimaTV, unul dintre cele două posturi care dețin drepturile pentru partidele naționalei, alături de Antena 1.

Miercuri, selecționerul Mircea Lucescu a susținut o conferință de presă, precedată de un eveniment neplăcut.

Asyfel, încercând să ajungă la pupitru, Mircea Lucescu s-a dezechilibrat călcând pe fața de masă și a fost la un pas să cadă. Ofițerul de presă a fost cel care l-a apucat de braț pe ”Il Luce”, evitând o accidentare stupidă, moment care poate fi văzut AICI.

„Hai, mă! Păi, nu, dar...Fir-ar ale dracu să fie! Fața de masă. Păi, vezi cum o pun? Bag-o înăuntru puțin. Ne rupem gâtul pe aici”, a reacționat nervos Lucescu.

