Mircea Lucescu, despre cearta cu Pep Guardiola

Tehnicianul roman a dezvaluit ca a vrut sa-si dea demisia dupa meciul jucat pe Camp Nou de Sahtior Donetk cu FC Barcelona, din sezonul 2008/2009 al Ligii Campionilor.Catalanii s-au impus cu 3-2 dupa doua goluri marcate de Lionel Messi in ultimele minute, insa ultima reusita a argentinianului a fost extrem de controversata."La meciul cu Barcelona eram suparat pe faptul ca jucatorii Barcelonei nu au dat mingea in afara terenului. Dupa meci am avut o discutie foarte tare cu Guardiola, au fost lipsiti de fair-play", a povestit Lucescu pentru o televiziune din Ucraina, potrivit Eurosport "In momentul acela, la conferinta de presa, eu eram pregatit sa imi dau demisia. Dar mi-a transmis presedintele sa nu cumva sa fac acest lucru. Am avut discutii si cu jucatorii, la care a participat si Rinat Akhmetov. Presedintele a venit la echipa si le-a spus ca raman la finalul turului campionatului si dupa aceea se va lua o hotarare", a mai spus acesta.Mircea Lucescu (74 de ani) a antrenat-o pe Sahtior Donetk timp de 12 ani, in perioada 2004-2016.