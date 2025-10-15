Mircea Lucescu, despre salariul său de la națională: ”E umilitor”

Mircea Lucescu, despre salariul său de la națională: ”E umilitor”
Mircea Lucescu. Foto: Captură Youtube / Orange Sport Romania

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a avut o reacție neașteptată referitoare la salariul pe care îl primește de la FRF.

„Nu vă spun. E umilitor dacă vă spun”, a răspuns Mircea Lucescu, pentru Fanatik.ro.

”Aș vrea să mai spun ceva. Mi s-a reproșat că la conferințele de presă nu vorbesc. Eu vorbesc pentru absolut toată lumea. Nu răspund la întrebări care nu-și au rostul. Nu vreau să se nască polemici. Eu vreau să fiu clar și să argumentez. Nu pot să dau suporterilor lucruri false, negândite”, a mai spus Mircea Lucescu.

Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.

