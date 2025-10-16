Dezvăluire din vestiarul naționalei. Mircea Lucescu: ”Îmi cer scuze public”. Ce i-a promis unui jucător de la FCSB

Dezvăluire din vestiarul naționalei. Mircea Lucescu: "Îmi cer scuze public". Ce i-a promis unui jucător de la FCSB
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au marcat golul la ultima fază, prin fundașul Virgil Ghiță (90+5), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Ianis Hagi.

România a obținut o victorie importantă, după un joc bun, în fața liderului grupei, luând astfel o gură de oxigen înaintea ultimelor două partide din grupă.

La câteva zile distanță, Mircea Lucescu a recunoscut că i-a promis lui Florin Tănase de la FCSB că va intra pe teren contra Austriei, lucru care nu s-a întâmplat.

„Îmi cer scuze public, i-am spus lui Tănase înainte de meci că va juca. Eu consideram că cineva din atac va ceda, dar nu a cedat niciunul. L-am întrebat pe Mihăilă, dar mi-a făcut semn că e în regulă, așa și la Man.

Ianis, care mai putea, era în regulă. El a făcut o partidă senzațională! S-a comportat nu doar ca un jucător, ci ca un coordonator de joc și în același timp ca un căpitan de echipă.

Ei jucau de o manieră atât de precisă, atât de organizată, erau atât de siguri pe ei, și fizic la fel. Dacă vedeam că cineva scade randamentul fizic, îl schimbam. Dacă nu, nu poți să schimbi. Există riscul ca atunci când schimbi, cel care intră să iasă din concentrarea echipei și să se comporte diferit”, a spus Lucescu la Fanatik.ro.

