Mircea Lucescu, tot mai aproape de postul de selecționer: ”Voi stabili un record mondial”

Echipa națională a României a fost refuzată de Gheorghe Hagi după plecarea lui Edi Iordănescu, dar un alt nume important din fotbalul românesc este gata să accepte postul de selecționer. Este vorba despre Mircea Lucescu, cel care nu a mai antrenat de aproape un an, de când a plecat de la Dinamo Kiev.

Prin intermediul lui Mihai Stoichiță, Federația condusă de Răzvan Burleanu i-a propus deja lui Lucescu postul de selecționer, însă acesta n-a oferit încă un răspuns clar.

”Este adevărat că am vorbit cu Stoichiță, am tot vorbit, cred că de vreo patru ori până acum. Ar fi fost bine să-l convingă pe Edi să rămână, dar... Eu am fost mereu dispus să ajut. Voi stabili un record mondial. Nu cred să mai existe cineva care să se întoarcă după atâția ani la națională”, a declarat Mircea Lucescu pentru Fanatik.ro.

Mircea Lucescu a mai antrenat naționala României în perioada 1981-1986, calificând-o la Euro 1984.

