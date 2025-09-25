Victor Pițurcă știe cine e cel mai nimerit să conducă naționala: "Este foarte clar că echipa a regresat"

Autor: Alexandru Atanase
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 08:34
423 citiri
Victor Pițurcă știe cine e cel mai nimerit să conducă naționala: "Este foarte clar că echipa a regresat"
Victor Pițurcă FOTO Facebook Universitatea Craiova

Mircea Lucescu (80 de ani) s-a arătat dispus să plece de la echipa națională a României după egalul cu Cipru și eșecul din amicalul contra Canadei.

Contestat tot mai vehement în urma ultimelor rezultate de la echipa națională, Mircea Lucescu a afirmat că nu ține cu dinții de acest post.

Totuși, antrenorul de 80 de ani trebuie lăsat să își continue munca, e de părere fostul selecționer Victor Pițurcă.

"Sunt foarte ferm pe această poziție, Mircea Lucescu trebuie să rămână la națională și să își ducă treaba la bun sfârșit. Nu mi se pare normal ca un antrenor ca Lucescu să fie dat afară, pe românește, până nu își termină mandatul. Este foarte clar că echipa a regresat de un timp încoace, a pierdut puncte importante cu echipe care erau la îndemâna noastră.

Totuși, în fotbal se poate întâmpla orice, așa că trebuie să mergem înainte. Urmează meciul cu Austria și cred că putem câștiga dacă vom juca la cel mai înalt nivel. Lucrurile vor reveni pe făgașul lor dacă va ieși bine la acest duel. Important este ca Mircea Lucescu să aibă toți jucătorii valizi și mai ales să fie în formă", a spus Victor Pițurcă, pentru digisport.ro.

În luna octombrie, naționala României va disputa două jocuri pe Arena Națională: un meci amical împotriva Moldovei, primul meci din palmaresul oficial la București contra selecționatei țării vecine, și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei.

Joi, 9 octombrie, ora 21:00: România – Republica Moldova

Duminică, 12 octombrie, ora 21:45: România – Austria

"Mitriță a suferit mult că a fost adus la națională și nu a fost introdus aproape deloc"
"Mitriță a suferit mult că a fost adus la națională și nu a fost introdus aproape deloc"
Alexandru Mitriță, în vârstă de 30 de ani, mijlocașul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională a...
"Știu cât suferă el acum, mă așteptam să ia această decizie" Adevărul din spatele retragerii lui Mitriță
"Știu cât suferă el acum, mă așteptam să ia această decizie" Adevărul din spatele retragerii lui Mitriță
Alexandru Mitriță, în vârstă de 30 de ani, mijlocașul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională a...
#mircea lucescu, #Victor Piturca, #echipa nationala, #Romania Austria , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic, devastat dupa moartea "tatalui din tenis"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victor Pițurcă știe cine e cel mai nimerit să conducă naționala: "Este foarte clar că echipa a regresat"
  2. "Mitriță a suferit mult că a fost adus la națională și nu a fost introdus aproape deloc"
  3. "Sub Meme și Charalambous nu există nimeni, efectiv sunt ultimele gunoaie. Gigi a găsit două cârpe impecabile"
  4. Meci nebun în Spania între Atletico Madrid și Rayo Vallecano. Ce a făcut internaționalul român
  5. "Frustrare și tristețe" Edi Iordănescu, dezolat după ultimele meciuri care au dus echipa pe locul 7
  6. Rezultate surpriză în Europa League: ce au făcut viitoarele adversare ale FCSB
  7. Jandarmii au intervenit după bătaia de la meciul România - Ungaria, sub ochii lui Răzvan Burleanu. Sancțiunile dictate
  8. Interdicție la transferuri timp de doi ani, pentru o echipă importantă din România BREAKING NEWS
  9. Cum s-a terminat România - Ungaria, după ce ultrașii au intrat pe teren. Echipa calificată la Euro 2026
  10. Dinamo e ”groggy” în Liga Campionilor. Cum s-a terminat meciul cu super-campioana Ungariei