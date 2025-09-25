Victor Pițurcă știe cine e cel mai nimerit să conducă naționala: "Este foarte clar că echipa a regresat"

Mircea Lucescu (80 de ani) s-a arătat dispus să plece de la echipa națională a României după egalul cu Cipru și eșecul din amicalul contra Canadei.

Contestat tot mai vehement în urma ultimelor rezultate de la echipa națională, Mircea Lucescu a afirmat că nu ține cu dinții de acest post.

Totuși, antrenorul de 80 de ani trebuie lăsat să își continue munca, e de părere fostul selecționer Victor Pițurcă.

"Sunt foarte ferm pe această poziție, Mircea Lucescu trebuie să rămână la națională și să își ducă treaba la bun sfârșit. Nu mi se pare normal ca un antrenor ca Lucescu să fie dat afară, pe românește, până nu își termină mandatul. Este foarte clar că echipa a regresat de un timp încoace, a pierdut puncte importante cu echipe care erau la îndemâna noastră.

Totuși, în fotbal se poate întâmpla orice, așa că trebuie să mergem înainte. Urmează meciul cu Austria și cred că putem câștiga dacă vom juca la cel mai înalt nivel. Lucrurile vor reveni pe făgașul lor dacă va ieși bine la acest duel. Important este ca Mircea Lucescu să aibă toți jucătorii valizi și mai ales să fie în formă", a spus Victor Pițurcă, pentru digisport.ro.

În luna octombrie, naționala României va disputa două jocuri pe Arena Națională: un meci amical împotriva Moldovei, primul meci din palmaresul oficial la București contra selecționatei țării vecine, și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei.

Joi, 9 octombrie, ora 21:00: România – Republica Moldova

Duminică, 12 octombrie, ora 21:45: România – Austria

