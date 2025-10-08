Selecționerul Mircea Lucescu recidivează: ”Gata, la revedere! Ca să mă mai înjure ăia...”

Naționala României va disputa în această lună două jocuri pe Arena Națională, un meci amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei.

Partida cu Moldova se dispută, joi, 9 octombrie, de la ora 21.00, iar meciul cu Austria are loc duminică, 12 octombrie, de la ora 21.45. Ambele meciuri se joacă pe Arena Națională.

Meciul România - Moldova va fi transmis în direct la PrimaTV, unul dintre cele două posturi care dețin drepturile pentru partidele naționalei, alături de Antena 1.

Înaintea meciului, Mircea Lucescu a susținut o conferință de presă, pe care a încheiat-o brusc, amintind de episoadele similare din trecut, în care a refuzat dialogul cu jurnaliștii.

”Altceva? La revedere, băieți! Gata, la revedere! Știi de ce fac asta? Ca să mă mai înjure ăia că nu vreau să răspund la întrebări”, a spus Mircea Lucescu.

