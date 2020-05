Cine e mai bun dintre Messi si Ronaldo? Raspunsul lui Mircea Lucescu

Ziare.

"Sunt doua fenomene, insa in echipa mea Messi ar juca mai mult. El are si talentul ultimei pase, pe langa cel al golului, in timp ce Ronaldo are mai ales talentul golului", a spus Lucescu.Antrenor la Sahtior Donetk intre 2004 si 2016, Lucescu s-a declarat dezamagit de atitudinea celui care l-a inlocuit la echipa ucraineana, portughezul Paulo Fonseca, acum la AS Roma "I-am lasat banca lui Sahtior lui Fonseca, nu va ascund ca am fost jignit de comportamentul sau. Nici macar nu mi-a multumit pentru echipa minunata pe care i-am lasat-o, ar fi ajuns un singur telefon", a afirmat romanul."La inceput juca 4-4-2 ca la Braga, insa la un moment dat presedintele l-a convins sa revina la asezarea mea 4-2-3-1, fiindca echipa cunostea pe dinafara acel sistem de joc conceput anume pentru numerosii brazilieni. Lasati-ma sa va spun altceva: cand eram eu, in fiecare an vindeau macar doi jucatori , nu si cu Fonseca", a spus Lucescu."Trebuie totusi sa recunosc ca Fonseca a demonstrat o mare inteligenta si capacitatea de a se adapta si dincolo de lipsa de respect pe care mi-a aratat-o, are calitatile pentru a reusi la Roma. O satisfactie pentru mine? Cand eram la Sahtior, am invins-o cu 4-0 pe Braga antrenata de el. Adaug: de la Braga nu ar fi putut niciodata sa ajunga la Roma", a continuat Lucescu.El a avut cuvinte de lauda pentru Roberto Mancini , actualul selectioner al Italiei: "In afara de fiul meu Razvan, care peste tot unde a fost a castigat, ma revad in Mancini. Este extraordinar ce a reusit la nationala . A lansat tineri care nici macar nu debutasera in Serie A, i-a facut sa se maturizeze, sa progreseze, le-a insuflat convingeri puternice. Italia va avea un viitor cu Mancini".