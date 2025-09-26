Dan Petrescu anunta unde va antrena Mircea Lucescu din aceasta vara

Dat afara de la Zenit Sankt Petersburg, Mircea Lucescu nu va ramane prea mult timp fara echipa.

Viitorul antrenor al lui CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat ca are informatii conform carora Mircea Lucescu va semna cu o echipa din Turcia.

"Mircea Lucescu ar fi solutia cea mai buna pentru echipa nationala, insa am inteles ca va ajunge in Turcia", a spus Dan Petrescu la aeroportul Otopeni.

Cel mai probabil este vorba despre Galatasaray Istanbul, echipa care il curteaza intens.

Apoi, Petrescu a vorbit si despre esecul lui Lucescu in Rusia.

"In Rusia a fost foarte greu, nu era ca in Ucraina unde a avut o echipa plina de brazilieni. Oricum, eu cred ca mai trebuia lasat un an si ar fi luat campionatul", a adaugat Petrescu.

Mircea Lucescu a fost demis de la Zenit Sankt Petersburg dupa doar un sezon.

Zenit a incheiat sezonul pe locul trei si a ratat calificarea in sezonul urmator al Ligii Campionilor.

In locul sau a fost numit oficial joi italianul Roberto Mancini.

