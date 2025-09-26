Dan Petrescu anunta unde va antrena Mircea Lucescu din aceasta vara

Vineri, 02 Iunie 2017, ora 12:00
18834 citiri
Dan Petrescu anunta unde va antrena Mircea Lucescu din aceasta vara
Foto: shakhtar.com

Dat afara de la Zenit Sankt Petersburg, Mircea Lucescu nu va ramane prea mult timp fara echipa.

Viitorul antrenor al lui CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat ca are informatii conform carora Mircea Lucescu va semna cu o echipa din Turcia.

"Mircea Lucescu ar fi solutia cea mai buna pentru echipa nationala, insa am inteles ca va ajunge in Turcia", a spus Dan Petrescu la aeroportul Otopeni.

Cel mai probabil este vorba despre Galatasaray Istanbul, echipa care il curteaza intens.

Apoi, Petrescu a vorbit si despre esecul lui Lucescu in Rusia.

"In Rusia a fost foarte greu, nu era ca in Ucraina unde a avut o echipa plina de brazilieni. Oricum, eu cred ca mai trebuia lasat un an si ar fi luat campionatul", a adaugat Petrescu.

Mircea Lucescu a fost demis de la Zenit Sankt Petersburg dupa doar un sezon.

Zenit a incheiat sezonul pe locul trei si a ratat calificarea in sezonul urmator al Ligii Campionilor.

In locul sau a fost numit oficial joi italianul Roberto Mancini.

C.S.

#Mircea Lucescu Galatasaray, #Mircea Lucescu Turcia , #stiri Mircea Lucescu
