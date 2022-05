Lucescu a facut analiza semifinalelor Ligii Campionilor, in presa din Spania

Mircea Lucescu a fost solicitat de presa iberica sa analizeze duelurile germano-spaniole din semifinalele Ligii Campionilor.

Antrenorul roman a evidentiat in interviu forta de joc a nemtilor, punandu-i in garda pe jurnalistii spanioli.

Tehnicianul ucrainienilor de la Sahktior Donetk a asigurat ca Real Madrid nu este favorita in fata celor de la Borussia Dortmund: "Real Madrid nu este favorita in dubla cu germanii. In grupe, Borussia a castigat in Germania (2-1) si a fost pe punctul de a invinge si in Spania (2-2). A demonstrat ca este capabila sa castige".

"Sunt foarte buni si formeaza o echipa tanara, foarte bine organizata si extrem de bine pregatita fizic. Joaca un fotbal ofensiv cu un trio de atacanti foarte periculosi: Gotze, Reus si Lewandowski", a tinut sa precizeze in continuare romanul, a carui echipa a fost eliminata din Liga Campionilor de Borussia Dortmund, in sferturile de finala.

Lucescu crede ca sigura superioritate a madrileniloe este la capitolul individualitati unde "jucatori ca Ronaldo si Benzema pot decide de unii singuri un meci".

In plus, a semnalat ca: "Borussia are cei mai infocati fani din Europa. Atmosfera pe stadion este incredibila. Creaza o presiune imensa asupra echipei rivale".

Despre semifinala dintre Bayern Munchen si Barcelona, Lucescu a spus ca o vede favorita clara pe campioana Germaniei: "Bayern a castigat deja Bundesliga si se poate concentra pe Liga Campionilor. Are un lot foarte valoros, cu o concurenta mare in fiecare linie, in timp ce Barcelona depinde foarte mult de recuperarea lui Messi".

Lucescu a subliniat ca Bayern este cea mai puternica dintre cele patru semifinaliste si ii este predestinat sa ridice trofeul in finala de pe Wembley din luna mai.

In final, romanul s-a referit si la Jose Mourinho, pe care l-a laudat pentru capacitatea sa de a duce marile echipe la un nivel maxim, dar a nuantat ca succesele portughezului se bazeaza pe transferurile unor mari jucatori: "Mourinho este un invingator si are o personalitate uriasa, dar nu este ca si Ferguson, Wenger sau ca mine. Noi construim echipe si ramanem pe loc cate trei sau patru sezoane".