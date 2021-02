Ucrainienii au dat drumul suporterilor in tribune. 10 000 de spectatori vor fi prezenti la meciul lui Mircea Lucescu din Europa

"Autoritatile locale au decis in aceasta dimineata ca suporterilor sa li se permita accesul pe stadion. Sunt asteptati aproape 10.000 de fani", a postat FC Bruges, pe contul propriu de Twitter Ministrul ucrainean al Sanatatii, Maksim Stepanov, a anuntat, miercuri, ca guvernul a decis organizare de meciuri cu spectatori in tribune, incepand cu 18 februarie."Este permisa organizarea de meciuri, jocuri pe echipe. Spectatorii au voie sa stea in tribune, dar cu anumite restrictii privind numarul de locuri ocupate", a spus Stepanov.Partidele din Ucraina s-au disputat fara spectatori in ultima perioada din cauza epidemiei de coronavirus.Meciul va avea loc de la ora 17.00, pe Stadionul Olimpic din Kiev, in prima mansa a 16-imilor Ligii Europa. Returul va avea loc peste o saptamana, in Belgia.CITESTE SI: