Fara numar! Cati bani va incasa Mircea Lucescu pentru castigarea titlului cu Dinamo Kiev in Ucraina

Echipa ucraineana nu mai luase campionatul de cinci ani.Patronul Surkis le-a oferit prime consistente jucatorilor si antrenorului Mircea Lucescu pentru aceasta perfomanta."Fiecare component al echipei va primi ceea ce are trecut in contract. Jucatorii stiau cati bani urmau sa incaseze daca deveneau campioni", a spus Surkis, omul cu banii de la Dinamo Kiev , pentru sport.ua.Conform contractului semnat in vara trecuta, Mircea Lucescu va primi 500 000 de euro prima pentru castigarea campionatului.Antrnorul roman poate sa faca si eventul. Dinamo Kiev va juca finala Cupei Ucrainei, in mai, cu Zorya.