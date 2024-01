Mircea Lucescu, demis de la Sahtior?

Mircea Lucescu este in prag de demitere la Sahtior Donetsk. Dupa al saptelea meci consecutiv fara victorie in campionat, presa din Ucraina anunta ca Ahmetov se gandeste sa il dea afara daca va pierde cu Barcelona.

Sahtior Donetsk a remizat, sambata, scor 1-1, cu Metalurg Donetsk si a ramas cu o singura victorie in noua etape disputate in prima liga din Ucraina. Scaunul lui Lucescu se clatina, in locul sau urmand a sosi, cel mai probabil, Carlo Ancelotti.

"E dificil sa mai spun ceva dupa acest meci. Rivalii nostri au inscris din singura sansa de gol, in timp ce noi am avut 6-7 ocazii de a marca. Ne asteapta un meci important cu Barcelona si trebuie sa fim pregatiti. Nu sunt satisfacut cu performantele echipei din ultimul timp. Imi asum toata responsabilitatea", a spus Lucescu.

