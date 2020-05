Mircea Lucescu dezvaluie motivul pentru care Raducioiu l-a suparat pe Capello si n-a reusit sa se impuna la AC Milan

Ziare.

Tehnicianul roman in varsta de 74 de ani spune ca Raducioiu l-a suparat pe Capello, antrenorul din acea peioada a "diavolilor", si din acest motiv a jucat putin."Raducioiu a ajuns la Milan datorita unei discutii pe care am avut-o eu cu Capello. La inceput el a jucat acolo, apoi s-a intamplat ceva si din acel moment s-a cam rupt totul", a dezvaluit Lucescu in Gazeta Sporturilor "Jucase un meci pentru Romania, impotriva Belgiei. A dat gol si a scos si penalty si pe final se lovise la glezna. Se plangea ca il doare, dar asa era felul lui, mai copilaros, eu stiam cum sa-l iau, cum sa-l motivez, mereu il mangaiam, il imbratisam, ii ziceam << hai, Raducu', vino sa vedem ce facem, cum facem >>, asta era felul lui, asa a fost mereu. Ce sa va spun, ca mergeam cu el sa-l duc la scoala, iar la final il asteptam ca sa-l duc in cantonament? Bun, revin, s-a intors la Milan dupa Romania - Belgia, iar Capello l-a anuntat: vezi ca duminica joci titular. Si el a zis ca nu poate, ca il doare glezna. Asa ceva, cand esti la Milan, nu poti sa faci, mai ales ca la nationala jucase tot meciul, terminase partida in teren. De-acolo s-a terminat relatia lui cu Capello", a continuat acesta.Florin Raducioiu a ajuns la AC Milan in 1993, insa a rezistat un singur sezon.A jucat doar 7 meciuri si a inscris doua goluri in Serie A, inainte de a fi cedat la Espanyol Barcelona.