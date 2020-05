Mircea Lucescu face dezvaluiri neasteptate

Ziare.

Potrivit spuselor lui Lucescu, evenimentul s-a petrecut la inceputul anilor '80, cand echipa era pregatita de Constantin Cernaianu."Eu am facut si un antrenament cu Steaua la un moment dat! Aveam o relatie foarte buna cu clubul, stelistii erau in formare si cateodata participam la antrenamentele lor, mai ales in perioada lui Cernaianu. Vorbisem cu el: 'Lasa-ma sa fac un antrenament cu atacantii!' Mai tarziu, cand Ienei si Iordanescu erau antrenori , faceam miute dupa antrenamente cu ei doi, cu Florentin Marinescu, cu Valentin.Interesul era comun, toti urmaream sa obtinem performante internationale. Rivalitatea era in primul rand in scopul asta, al performantelor externe. Competitia tot mai incinsa umplea stadioanele", a spus Lucescu pentru Gsp. De asemenea, Lucescu sustine ca a ajutat Steaua si cu alte ocazii."Cand Steaua a jucat la Spartak Moscova si jucatorii nu aveau ghete pentru teren inghetat, le-am cumparat eu ghete printr-o relatie pe care o aveam in Germania. Tin minte ca aveau niste crampoane negre. Au jucat cu ele, au batut 2-1 in Rusia si s-au calificat.Pe Marinescu (preparatorul fizic - n.red.) il adusesem la nationala , apoi am vorbit cu Valentin sa-l ia la Steaua. Judokanii au o putere de concentrare foarte mare. La Dinamo am adus un elev al lui Marinescu. Ne-au ajutat pe toti metodele lui, mai ales cu niste exercitii de incalzire foarte bune, care activau toti muschii", a adaugat Lucescu.Anul trecut, Lucescu a fost surprins in vestiarul FCSB inaintea unui meci din Europa League C.S.