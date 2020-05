Mircea Lucescu, furios pe Basarab Panduru: Habar nu are ce se intampla

Ziare.

Lucescu s-a aratat deranjat de faptul ca Panduru declarase ca Dinamo , in perioada in care era antrenata de Lucescu, era o echipa care "pasa numai lateral"."Spunea Panduru ca jucam lateral, dar cum faceam ca marcam cele mai multe goluri ? In campionat , in meciurile cu Steaua . Tot. Jucand lateral, cum puteam sa marcam 6 goluri, 8 goluri, 9 goluri? Sa imi explice si mie. Echipele mele au fost cele care au marcat cele mai multe goluri in campionat, '85, '80, '90, cum se face asta?Aruncand cate o pastila de genul asta pun la indoiala si calitatea mea de antrenor , iar asta nu suport. Ca cineva care habar nu are ce se intampla sa puna la indoiala astfel de lucruri... Nu ma asteptam la o replica. Sigur, el ma apreciaza, eu il apreciez, dar faptele sunt cele pe care le-am spus eu, alea trebuie analizate", a comentat Mircea Lucescu pentru Telekom Sport De asemenea, Lucescu s-a aratat iritat si de faptul ca stelistii l-au acuzat in ultimele zile ca este lipsit de fair-play cand i-a acuzat ca umblau la arbitri "Care e fair play-ul, sa accept ca am pierdut doua campioane, in meciuri decisive, cu greseli mari de arbitraj, incredibile? Ca s-a jucat pana in minutul 96 un meci? Care sunt greselile alea, ca imi da doi jucatori afara, ca la 3-3, cand eram campion, se anuleaza gol valabil si pe urma Craciunescu face ce face si penalty, erau 7 contra doi jucatori de-ai nostri?Cand o echipa se retrage de pe teren si incearca acum sa spuna ca nu asa, analizand. Ce sa analizam, ca exista un regulament. S-au retras de pe teren, Federatia trebuia sa dea direct castig. Nu s-a mai intamplat in lume asa, ca sa decida castigatoarea Cupei de catre partid. Cei de la Securitate si de la Ministerul de Interne erau membri de partid", a mai spus Lucescu.C.S.