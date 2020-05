Mircea Lucescu raspunde dupa atacul lui Piturca

Ziare.

com

Piturca l-a acuzat pe Mircea Lucescu ca e invidios pe rezultatele obtinute de Steaua in anii '80 si pentru ca n-a ajuns sa antreneze gruparea "ros-albastra", insa tehnicianul in varsta de 74 de ani spune ca aceste lucruri sunt inventate."Nimeni nu-mi raspunde cu argumente, toata lumea imi inventeaza tot felul de lucruri", a spus Lucescu pentru Antena Sport "Razboiul" dintre Mircea Lucescu si jucatorii din anii '80 ai Stelei a pornit dupa un interviu acordat de Il Luce in Gazeta Sporturilor.Lucescu a afirmat ca Steaua era protejata si ajutata in anii '80.De asemenea, Lucescu spune ca echipa Stelei care a castigat Cupa Campionilor in 1986 a fost sub Craiova Maxima.Vezi si: Victor Piturca, despre Mircea Lucescu: "Problema lui a fost invidia. Asta il va roade toata viata lui"