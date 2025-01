Prima echipa care anunta ca il vrea pe Mircea Lucescu: Venim in Romania sa discutam

Dupa mai multe saptamani de discutii in presa, apare si prima confirmare oficiala in privinta numirii lui Mircea Lucescu in functia de director tehnic al formatiei Galatasaray Istanbul.

Unul dintre conducatorii lui Galatasaray, Can Topsakal, a anuntat ca va veni in Romania pentru a negocia cu Lucescu.

"Numele lui Mircea Lucescu este corect. Venim in Romania sa discutam. Vom avea o prima discutie. Lucescu se va ocupa de tot ce tine de fotbal la Galatasaray. Vom propune aceasta varianta Consiliului Director", a spus Topsakal, citat de publicatia turca Fanatik.

Cel mai probabil, lui Lucescu i se va propune functia de director tehnic, iar Igor Tudor va ramane antrenor principal, conform informatiilor aparute in presa din Turcia.

Numele lui Lucescu a fost vehiculat intens la Galatasaray in ultimele doua saptamani, insa o confirmare oficiala vine abia acum.

Lucescu este liber de contract dupa ce s-a despartit de Zenit Sankt Petersburg.

El isi doreste un proiect stabil pentru a renunta la pauza de sase luni pe care intentiona sa o ia dupa plecarea din Rusia.

C.S.

