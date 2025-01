Oferte surpriza pentru Mircea Lucescu

Situatia tensionata din Ucraina poate duce la plecarea lui Mircea Lucescu de la Sahtior Donetk.

Presa din Turcia anunta ca Mircea Lucescu intentioneaza sa plece de la Sahtior Donetk.

Dupa ce a refuzat-o pe Olympique Marseille, Lucescu are de ales intre Fenerbahce si Galatasaray Istanbul.

Lucescu le-a pregatit deja in Turcia pe Galatasaray si Besiktas si are o reputatie excelenta.

Antrenorul roman a afirmat in repetate randuri ca isi doreste sa revina in Turcia, iar acum are prilejul sa faca acest lucru.

C.S.

