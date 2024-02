Pactul secret facut de Mircea Lucescu - ce echipa va antrena din vara

Chiar daca la finalul saptamanii trecute clubul Trabzonspor a anuntat ca sisteaza negocierile cu Mircea Lucescu pana in vara, pentru a-i oferi linistea sa duca la bun sfarsit acest sezon cu Sahtior Donetk, telenovela iernii din fotbalul turc nu s-a incheiat!

Mai multe publicatii din Turcia sustin ca anuntul clubului Trabzonspor face parte, in realitate, dintr-un plan secret pus la cale cu presedintele Muharrem Usta.

Astfel, sustin ziarele din Turcia, Lucescu ar urma sa o preia din vara pe Trabzonspor, insa le-a cerut conducatorilor sa nu mai faca niciun comentariu public pe aceasta tema pana la finalul sezonului.

Lucescu a procedat similar si in urma cu un an, cand a negociat cu Galatasaray. In prima faza a negat negocierile, turcii au dat un comunicat de presa in care anuntau ca nu discuta cu Lucescu, insa in cele din urma adevarul a iesit la iveala.

In vara anului trecut, Lucescu a spus ca a negociat cu Galatasaray si ca si-a dat acordul sa preia echipa, insa a fost blocat de Rinat Ahmetov.

In acest moment, Lucescu mai are contract pana la finele lunii iunie cu Sahtior Donetk si este de asteptat sa o preia pe Trabzonspor din vara.

C.S.