Porumboiu il face praf pe Mircea Lucescu

Adrian Porumboiu a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Mircea Lucescu, acuzandu-l pe acesta si clubul Dinamo de lucruri incredibile inainte de 1989.

Fost arbitru de top, actualul patron al Vasluiului il face praf pe "Il Luce", despre care spune ca a fost unul din fondatorii celebrei "Cooperative".

"Nu mi-a fost frica nici de Steaua, nici de Dinamo inainte de 1989. Cei care umblau cu prostii mari pe vremea aia erau cei de la Dinamo. Steaua avea echipa buna, dar la Dinamo e vorba de influente, de nenorociri, de blaturi! Dinamo avea "Dinamoviada", luau Ghete de Aur, o multime de distinctii. M-a deranjat declaratia lui Lucescu, eu nu faceam parte din "corpul de balet" al lui Dinamo.

Chemau arbitri, le scoteau dosarele si pe urma ii terorizau. Imi pare rau ca Mircea imbatrineste urat. Dinamo avea toate instrumentele sa faca magarii. Umblau sa te corupa cu videouri, cu aur, asta daca nu aveai dosar. Daca aveai dosar, te zdrobeau. Lucescu nu facea personal toate chestiile astea, dar avea un aparat diabolic.

Cand plecam cu trenul sa arbitrez Steaua - Dinamo, in compartiment cu mine era seful militiei din judet. La fiecare deplasare! Eu aveam locul 62, el 64. Va dati seama ce voiau ei sa faca? La fiecare derbi cu Steaua, Lucescu ii pregatea pe jucatori in vestiar si pe spunea ca eu sunt stelist. Ei au infiintat Cooperativa, gheata de aur, gheata de argint, gheata de baie", a spus Porumboiu la Telesport.

Mircea Lucescu a declarat de mai multe ori in ultimele luni ca Steaua i-a furat cateva trofee interne inainte de 1989, prin presiunile pe care "militarii" le exercitau in acea perioada, insa afirmatiile tehnicianului au fost contrate de fiecare data de diferiti oameni implicati in fenomen.

M.D.

