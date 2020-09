Probleme mari pentru Lucescu la Dinamo Kiev. Romanul sta in cantonamentul echipei de frica suporterilor

Romanul se teme pentru viata sa in capitala Ucrainei si a luat o decizie incredibila.Antrenorul lui Dinamo Kiev a ales sa locuiasca in cantonamentul echipei, intr-un apartament de lux, conform unor surse Ziare.com. Lucescu nu vrea sa aiba de a face cu ultrasii dinamovisti si prefera sa stea linistit, intr-o suburbie a orasului, acolo unde este baza de pregatire a echipei.Chiar daca a castigat si Supercupa Ucrainei, unde a invins-o pe Sahtior, tehnicianul roman nu este pe placul fanilor lui Dinamo Kiev.Ei nu uita perioada petrecuta de Lucescu la Donetk, atunci cand i-a atacat in dese randuri.Calificarea in grupele Champions League cu echipa ucraineana i-ar mai indulci pe suporteri , care nu cred in noua echipa facuta de Igor Surkis.Dinamo Kiev nu mai dispune de bugetele enorme din trecut, iar Mircea Lucescu a fost adus cu un scop precis in capitala Ucrainei: acela de a construi o echipa cu multi jucatori tineri proveniti din academia clubului.Conform unor surse Ziare.com, chiar antrenorul roman simte pe propria piele problemele financiare de la Dinamo Kiev: Lucescu inca nu si-a incasat deloc o parte din salariu, desi au trecut aproape doua luni de cand a semnat cu echipa ucraineana.150 000 de euro castiga lunar Mircea Lucescu la Dinamo Kiev.