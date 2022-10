Rusii ii fac toate poftele lui Mircea Lucescu - ce i-au oferit antrenorului

Conducerea lui Zenit Sankt Petersburg vrea sa se asigure ca lui Mircea Lucescu nu-i lipseste nimic.

Din acest motiv, rusii i-au oferit antrenorului doua masini, dintre care una are si sofer personal, conform agentului sau, Arcadie Zaporojeanu.

"A primit din partea clubului doua masini. Un Nissan Patrol, cu sofer care ii sta la dispozitie 24 de ore din 24. In plus, mai beneficiaza de un Mercedes ultimul tip, care este destinat transportului familiei sale. Aceasta masina nu are sofer. O conduce cine doreste, sotia, copiii, nu are importanta", a spus Zaporojeanu pentru Fanatik.

De asemenea, rusii ii ofera lui Lucescu si o locuinta intr-un cartier de lux.

"Nu s-a decis, deocamdata, asupra locuintei. Dar are doua variante. Poate opta pentru o vila cu curte, cu vedere catre raul Neva, intr-o zona verde, superba, de vis. Sau poate alege un apartament de lux, intr-o zona rezidentiala unde locuiesc mai multe VIP-uri din Sankt Petersburg, pe o insula de poveste. Cat de curand va alege. Nu vrea sa ia o decizie in pripa, pentru ca acolo va locui pentru cel putin trei ani", a completat Zaporojeanu.

Zenit ocupa locul 4 in Rusia, cu 9 puncte acumulate in primele cinci etape.

Lucescu are un salariu de peste 4.5 milioane de euro la Zenit Sankt Petersburg.