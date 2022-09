Situatie incredibila pentru Mircea Lucescu: I-am platit sa iasa din casa mea

Mircea Lucescu s-a confruntat recent cu o situatie neobisnuita.

Tehnicianul lui Sahtior Donetk sustine ca a platit mai multi oameni ai strazilor ca sa nu mai stea intr-o vila pe care o detine in Bucuresti, in zona Pietei Romane.

"Am platit homelesii sa iasa din casa, am trimis pe cineva sa le dea bani. Nu ii inteleg nici pe ei cum stateau in mizeria aia. Acum, astept de mai bine de un an o autorizatie sa pot sa demolez tot, pentru ca am cumparat tot ce este in curtea aia. Zona este una prea frumoasa pentru a pastra ruinele alea", a spus Lucescu pentru cotidianul Libertatea.

Initial, Lucescu a vrut sa demoleze vila care acum a ajuns o ruina pentru a face un restaurant, insa antrenorul roman spune ca nu a luat inca o decizie.

"Nu m-am hotarat ce vreau sa fac acolo. iau in calcul toate posibilitatile", a conchis Lucescu.

La 25 de milioane de euro e estimata averea lui Mircea Lucescu.

