Un fost fotbalist lanseaza acuzatii dure la adresa lui Mircea Lucescu

Fostul fotbalist mexican Nery Castillo il critica in termeni duri pe Mircea Lucescu.

Castillo a fost antrenat de Lucescu la Sahtior, dar spune ca are o parere foarte proasta despre acesta. Supararea lui Castillo pleaca de la faptul ca Lucescu nu l-a lasat sa mearga la inmormantarea parintilor sai.

In plus, Castillo mai afirma ca a fost fortat de conducerea clubului Olympiacos sa semneze cu Sahtior in 2007, desi nu-si dorea acest lucru.

"M-am dus cu inima indoita la Sahtior. Din punct de vedere mental stateam foarte rau, iar apoi lucrurile s-au inrautatit. Nu mi-a placut deloc, era foarte frig. Apoi, mama si tatal meu au murit in acelasi an, iar antrenroul Lucescu nici macar nu m-a lasat sa merg la inmormantare! Ma gandeam tot timpul cum sa fac sa plec de acolo.

Nici nu mi-am vazut mama murind, n-am fost nici la inmormantarea ei! Cum sa joc in aceasta echipa in care nici macar nu am vrut sa fiu?", a afirmat Nery Castillo, conform Softball News.

Nery Castillo a apartinut de Sahtior intre 2007 si 2011, dar a prins doar 12 meciuri si a marcat un gol. El a mai fost imprumutat la Manchester City, Dnepr, Chicago Fire si Aris. In 2014 s-a retras din fotbal la doar 29 de ani.

C.S.