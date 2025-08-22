Supărarea lui Mircea Lucescu: ”Care Voyo?! Acum am aflat de Voyo. E inadmisibil!”

Supărarea lui Mircea Lucescu: ”Care Voyo?! Acum am aflat de Voyo. E inadmisibil!”
FCSB a terminat la egalitate cu echipa scoțiană Aberdeen FC, 2-2 (1-0), joi seara, pe Pittodrie Stadium din Aberdeen, în prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal.

Campioana României a condus cu 2-0, dar a fost egalată pe final, după ce a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.

Daniel Bîrligea (32) și Darius Olaru (46) au marcat pentru FCSB, dar scoțienii au revenit în ultima jumătate de oră, prin golurile a doup rezerve, Dante Polvara (61), Ester Sokler (90).

Meciul a fost transmis pe platforma contra cost Voyo, deținută de ProTV, fapt care l-a împiedicat pe selecționerul Mircea Lucescu s-o urmărească în direct pe FCSB. Prețul unui abonament Voyo pleacă de la 3,23 de euro pe lună.

„Meciul cu Steaua nu am putut să-l văd. Imposibil, nu am Voyo, am pus pe altcineva să se uite și să îmi spună. Care Voyo?! Acum am aflat de Voyo. Când joacă o echipă cum e FCSB nu poți să nu dai pe un canal de televiziune să vadă toată țara. E inadmisibil!

O să îmi fac abonament, eu știu ce să zic? Sunt mulțumit și am speranțe pentru retur. Diferența e mare între noi și scoțieni. Suntem superiori din punct de vedere tehnic. Și-au organizat bine echipa, mai ales după ce au luat roșu. Astăzi mă interesez mai bine.

Mă bucur pentru Bîrligea, dar trebuie înlănțuite 3-4 meciuri bune. A avut și momente slabe în acest început de sezon”, a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.ro.

