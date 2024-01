Presa din Rusia anunta demiterea lui Mircea Lucescu de la Zenit

Mircea Lucescu se va desparti de Zenit Sankt Petersburg, grupare la care a ajuns la inceputul acestui sezon.

Rezultatele sub asteptari din acest sezon, stagnarea echipei, precum si conflictele cu jucatorii sunt motivele pentru care sefii lui Zenit au luat decizia de a renunta la antrenorul roman, noteaza Ukraine Football, care citeaza surse ale televiziunii ruse 3ABN.

Despartirea se va produce insa la sfarsitul acestui sezon, nu imediat.

"Chiar daca Zenit va pierde cu Spartak, in etapa urmatoare, Lucescu nu va fi dat afara acum, pentru ca au mai ramas putine etape pana la sfarsit si n-ar fi timp pentru numirea unui antrenor", noteaza sursa citata.

Mircea Lucescu, un nou rezultat negativ pe banca lui Zenit

3 e locul ocupat de Zenit in clasamentul primei ligi de fotbal din Rusia, la 8 puncte distanta de prima clasata, Spartak Moscova.

Weekendul urmator, Zenit o va intalni chiar pe Spartak, in deplasare, la Moscova.

Contractul lui Mircea Lucescu cu Zenit St. Petersburg se intinde pana in vara lui 2018, insa, conform unor surse ale presei din Rusia, exista o clauza prin care oficialii gruparii ruse il pot da afara pe tehnicianul roman in vara, fara sa-i plateasca nicio despagubire, in cazul in care echipa nu termina pe primul loc.

4 milioane de euro pe sezon primeste Lucescu la Zenit Sankt Petersburg.

Favorit sa-i ia locul lui Il Luce e italianul Claudio Ranieri, in prezent liber de contract dupa ce a fost dat afara de la Leicester.

I.G.

