DNA: Mircea Banias nu are voie sa paraseasca tara

Procurorii au dispus marti ca senatorul PDL Mircea Banias sa nu poata parasi tara pe termen de 30 de zile. Acesta este acuzat de aderare la un grup infractional organizat, trafic de influenta si instigare la delapidare, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com de DNA.

In acelasi dosar mai apare si Laurentiu Mironescu, fost secretar general MAI, care este acuzat de initiere sau constituire a unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unui astfel de grup si trafic de influenta.

Au fost mai retinuti si alti 28 de inculpati care sunt banuiti ca au comis infractiuni de coruptie in legatura cu activitatile de import - export de marfuri provenite din afara granitelor Uniunii Europene desfasurate prin birourile vamale de pe raza Directiei Regionale de Accize si Operatiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanta.

Au mai fost retinuti Bogatu Eugen, fost director al Directiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime Constanta, Durba Liviu Adrian, sef al Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, in prezent sef al Biroului Vamal Targuri si Expozitii Bucuresti, si Bratu Liviu Costel, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, Olteanu Claudiu - Contantin, adjunct al sefului Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, Milea Adrian, sef control fizic containere in cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea si Rosculet Valentin, lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, Didilescu Ioan - Dan, inspector vamal in cadrul D.J.A.O.V. Constanta, Patrascu Adrian Sorin, ofiter de politie, Scriosteanu Ionut- Marius, lucrator vamal, sef al Biroului Vamal Slobozia, Tudoran Hotia Dan, lucrator vamal in cadrul Biroului Vamal Constanta Sud Agigea, Budai Sorin -comisionar vamal si Cataragiu Laurentiu - angajat al S.C. Lemnking Industry Com S.R.L.

Ads

Printre cei retinuti se numara si Culea Mihai -asociat la S.C. Mirand International S.R.L, Iordanescu Marian Ionut -asociat la S.C. Marinco S.R.L. si S.C. Galmondos S.R.L, Paun Corneliu -administrator la S.C. Flavia Com S.R.L, Tudoran Dragos Iulian -asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanta, Pilca Aurealian Catalin -administrator al S.C. Container Clearance Services S.R.L., Tiripan Valentin -asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. si administrator la S.C. Alvalexino S.R.L., Ciobanu Mihai - intermediar vamal, Dodu Marin -intermediar vamal, Ali Amer, intermediar vamal si om de afaceri, Akram Nasser Abdel Mustafa, cetatean iordanian, intermediar vamal, Mohamad Rouchid cetatean sirian, intermediar vamal, Zhang Qing, cetatean chinez, intermediar vamal, Paun Lucian, Cadir Sunai si Guo Ning.

Fata de inculpatul El Haj Ahmad, cetatean libanez, intermediar vamal, procurorii au solicitat arestarea preventiva in lipsa.

Cat era spaga

In rechizitoriul intocmit de procurorii DNA se arata ca cei retinuti au facilitat contrabanda cu marfuri de orice gen, din 2010 pana in 2011, iar pentru asta primeau mita. Functionarii vamali erau platiti ca sa treaca cu "vederea" infractiunile.

"Sumele de bani erau cerute cu o frecventa zilnica, in cuantum cuprins intre 1.000 si 7.000 de dolari pentru fiecare transport. In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat, in unele situatii, cu sume cuprinse intre 232.186,12 lei si 8.280.932 lei pentru fiecare transport de marfa introdus ilegal", se arata in comunicat.

Astfel, au fost introduse in Romania marfuri contrafacute, marfuri interzise la import, marfuri ce nu sunt insotite de avizele sau autorizatiile necesare.

Ads