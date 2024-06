Primar ”pe viață”. Mircea Minea și-a zdrobit adversarii. Astfel, a obținut al 8-lea mandat în Chiajna: „Faptele vorbesc de la sine!"

Mircea Minea (65 de ani) primar al Chiajnei de 28 de ani, a primit duminică, 9 iunie, votul pentru mandatul cu numărul 8. La fel ca în urmă cu patru ani, el s-a duelat cu un adversar USR.

Dacă în 2020 Mircea Minea obținea în comuna cu multe probleme o victorie împotriva lui Cornel Zainea, de la USR, un succes la limită, acum a reușit o victorie categorică, în fața USR-istului Bogdan Țucmeanu. Spre deosebire de 2020, Minea a fost susținut de PNL. În urmă cu patru ani, edilul candida sub umbrela PSD+ALDE.

Mircea Minea (PNL) - 43%

Bogdan Țucmeanu (USR) - 26%

Dragoș Orheanu (PSD) - 12%

Marius-Mugurel Duță (AUR) - 5%

Controversatul Minea, implicat în multe scandaluri de-a lungul timpului, a oferit prima reacție:

„Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost să vă exprimați opțiunea electorală!

Încrederea pe care mi-ați acordat-o mă obligă, la mai mult! Sunt om de cuvânt și votul dumneavoastră mi-a demonstrat că nu am dezamăgit pe nimeni.

Alături de echipele mele, politice și administrative, vom încerca să menținem Chiajna în topul localităților din România.

În Chiajna, faptele vorbesc de la sine!", a notat primarul, pe Facebook.

Mircea Minea a revenit în forță, pentru mandatul cu numărul 8 în comuna ilfoveană

Mircea Minea s-a confruntat cu probleme de sănătate în ultimii ani, dar se pare că și-a revenit.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine, sănătos. Am trecut prin momente mai puțin plăcute ale vieții, Dumnezeu a fost cu mine. Mă simt foarte bine, sunt apt de joc, dacă îmi permiți să folosesc un termen sportiv", a declarat Minea, pentru Liga 2, anul trecut.

Noroc de medicii din străinătate.

„Mă durea capul și nu știam de ce. Am depistat că totul vine de la bronhii și de la trahee, doi polipi cancerigeni. Acești doi polipi cancerigeni au fost tratați în Turcia, dar tot tratamentul este făcut în America. Cine a auzit, a auzit bine, însă nu știe povestea. Nu am fost niciodată în America, a existat o colaborare între medicii din Turcia și o clinică din Boston. În America mi-au făcut tratamentul, iar boardul medical din Istanbul a considerat că acesta este cel mai indicat tratament, cel prescris de americani. Eram pregătit să plec și în America. Mergeam și pe Lună, pentru sănătate faci orice. Viața nu are preț, pentru viață dai totul!", a mai povestit Minea, pentru sursa citată.