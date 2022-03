Trei dintre martorii cărora fostul procuror Mircea Negulescu zis „Portocală” le-a atribuit identități protejate au fost audiați cu identitate reală la Înalta Curte, miercuri, 16 martie, și au declarat că își susțin și în prezent versiunile.

Deși din declarațiile lor rezultă că Negulescu a încălcat regulile de procedură penală cu privire la audierea martorilor, cei trei – Adrian Urzeală, Emanuel Preda și Dan Neculcea – au spus că au văzut cu ochii lor cum se pregăteau pomenile electorale ale Uniunii Social Liberale (USL, din care făcea parte PSD) înaintea campaniei electorale din 2012.

Pungi cu zahăr, ulei, cozonaci, tigăi, „prăjiturele” și „Noroc” la PET băgau în pungi oamenii lui Vlad Cosma în ajunul campaniei electorale pentru alegerile locale din județ, „pomeni” care ulterior ajungeau la primării de comune cum ar fi Chițorani sau Cornu. Zeci de persoane trebăluiau într-o hală pe care omul de afaceri Petrică Ușurelu (patronul SC Allianso Business Park) o deținea în județul Prahova.

Mircea Negulescu a fost trimis în judecată de procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) pentru modalitatea în care a „falsificat probele” în acest dosar, în care „Portocală” susținea că omul de afaceri Petrică Ușurelu a sponsorizat ilegal PSD în 2012 prin intermediul lui Vlad Cosma, fiul baronului PSD de Prahova, Mircea Cosma.

SIIJ a deschis acest dosar în urma plângerii lui Vlad Cosma, iar procurorul de caz este Adina Florea. Aceasta a scris în rechizitoriu că „Portocală” i-a determinat pe Vlad Cosma, pe Răzvan Alexe (apropiat al familiei Cosma) și pe Petrică Ușurelu – alături de alți martori – să dea declarații sub presiune sau să spună lucruri neadevărate ca martori cu identitate protejată.

Este de precizat că Mircea Negulescu zis „Portocală” e vizat, alături de fostul lui șef, Lucian Onea (foto) în mai multe dosare penale pentru același gen de fapte.

În cauza care s-a judecat miercuri la Înalta Curte – dosarul în care Vlad Cosma e parte vătămată – 3 dintre cele 7 persoane audiate de Mircea Negulescu cu identitate protejată și-au menținut declarațiile cu privire la starea de fapt.

În rechizitoriul SIIJ prin care a fost trimis în judecată Negulescu acesta a fost acuzat că le-a luat declarații sub identitate protejată următoarelor persoane:

Răzvan Alexe – sub pseudonimul „Costin Ciobanu”

Cecilia Cristina Stroe – sub pseudonimul „Marius Olteanu”

Mihai Florian Vaida – sub pseudonimul „Ioana Grigore”

Dan Neculcea – sun pseudonimul „Mihai Vasile”

Eduard Emanuel Preda – sub pseudonimul „Mihai Ivan”

Valentin Adrian Urzeală – sub pseudonimul „Alexandra Stan”

3 din 7 martori ai lui Negulescu își mențin declarațiile

Ultimii trei au fost citați și audiați sub identitățile lor reale la Înalta Curte, unde au declarat că își mențin declarațiile date în fața lui Negulescu.

Audierile de miercuri au relevat că toți trei au văzut produse alimentare strânse grămadă, în secret, în depozitul omului de afaceri Petrică Ușurelu, pentru care lucrau. Aceste produse alimentare au fost puse în pungi în timpul weekendului, toți trei confirmând că „persoane de ordinul zecilor” s-au ocupat de asta.

Pe de altă parte, toți trei au declarat că nu au fost audiați individual, cum cere Codul de procedură penală, de către Mircea Negulescu, ci alături de alte persoane, colegi de serviciu. Astfel, Valentin Urzeală a fost audiat alături de colegul lui, Emanuel Preda, iar Dan Neculcea alături de colegul lui, Ovidiu Luca.

Valentin Urzeală, Emanuel Preda și Dan Neculcea au fost întrebați de președintele completului de judecată dacă procurorul Negulescu a exercitat presiuni asupra lor. Toți trei au spus că nu, că discuțiile s-au desfășurat „pe un ton normal”. De asemenea, cei trei au fost întrebați dacă li s-a sugerat în vreun fel de către „Portocală” ce să declare. Ei au spus că nu și că, deși au depus mărturie alături de colegii lor, oricum cele relatate erau cunoscute și de către aceștia, prin natura serviciului.

Ce au declarat cei trei martori în fața Înaltei Curți

Urzeală și Preda au spus că se temeau să dea declarații cu identitate reală deoarece tocmai fuseseră concediați de la firma lui Petrică Ușurelu în acea perioadă, deși nu greșiseră cu nimic. Pentru că voiau să acționeze firma în judecată, se codeau a vorbi „pe față” despre firmă.

„Procuror de ședință: Este adevărat că statutul de martor protejat v-a facilitat să spuneți adevărul?

Martor Emanuel Preda: Se poate spune că da.

Avocat: V-a cerut procurorul Negulescu să declarați împotriva lui Vlad Cosma?

Martor Emanuel Preda: De la început mi s-a spus că sunt vizate mai multe persoane. Dacă la momentul declarației am spus că l-am văzut pe Vlad Cosma (foto dreapta, alături de sora lui, Andreea Cosma) în incintă (n.r. – incinta parcului industrial) înseamnă că, cel mai probabil, așa a fost. Spun cel mai probabil pentru că eu nu îl cunosc personal pe Vlad Cosma, îl știu din mass media. Se poate să îl fi confundat”.

În schimb, Dan Neculcea – fost paznic de depozit, acum polițist IGPR – a declarat că Negulescu i-a spus să semneze declarația cu „ce nume vrea el”. Așa că a semnat-o cu numele Vasile Marian.

„Păi, fiind în tura de noapte, n-am mai insistat. Voiam să scap. A spus să trec ce nume vreau eu, că dacă mă cheamă în instanță mi se va cenzura fața și mi se va modifica vocea. Vasile Marian am semnat, că așa mi-a trecut prin cap”, a declarat Dan Neculcea.

În afară de aceste detalii care relevă nerespectarea procedurii penale, cei trei au declarat, practic, același lucru: că aU existat pomeni electorale pregătite de zeci de persoane în hala lui Petrică Ușurelu pe parcursul mai multor zile, că acele „pomeni” constau în alimente (ulei, zahăr, cozonac), articole de uz casnic (printre care și tigăi) precum și bere (la PET).

Valentin Urzeală chiar a gustat din cozonacul rămas de la pomana electorală, iar lui Dan Neculcea i s-a oferit bere, dar a spus că el nu bea „Noroc la PET”.

„Pomană” electorală marca PSD cu ulei, tigăi și bere la PET

Iată ce au declarat cei trei după 10 ani de la pomana electorală, în ordinea în care au fost audiați miercuri:

„Valentin Urzeală: Este corectă declarația din 2014 în sensul că în cursul lunii mai 2012 am asistat la o discuție a lui Chiru Marius, care le comunica angajaților că a dat dispoziție să se permită accesul unor persoane în hala de frig și în clădirea SME pentru a depozita alimente: pui, ulei, cozonac, bere. În cadrul aceleiași discuții, Chiru Marius a comunicat angajaților să permită și accesul unor persoane necunoscute în hală, dar nu le-a spus ce vor face acele persoane. Era o discuție pe linie de pază, că în mod normal nu intra nimeni. La discuție am participat întâmplător.

Judecător: Ați spus la SIIJ că nu s-a consemnat chiar corect la urmărirea penală, că nu ați fost acolo, în hala la distribuție.

Valentin Urzeală: În prima zi lucrătoare din săptămână angajații mi-au spus că a fost activitate în hală în weekend și mi-au arătat niște cutii cu cozonac. Fusese un fel de distribuție de mărfuri din care rămăseseră câteva baxuri într-un colț, pe care mi le-au arătat. Era vorba de bere, cozonac și ulei. Este corectă partea din declarația din 13 mai 2014 cum că am observat interiorul halei o cantitate de ambalaje care proveneau probabil dintr-o activitate de distribuție a produselor. Erau ambalaje de carton, folie, cu care sunt împachetate de obicei baxurile mari, europaleții. Într-adevăr angajații m-au invitat să servesc cozonac. Audierea cu domnul Negulescu a decurs normal, nu m-a obligat să spun lucruri care nu se întâmplaseră în realitate. Nu îl cunosc pe Vlad Cosma în mod direct, ci din mass media. Nu l-am văzut la hala Business Park”.

Emanuel Preda a dat detalii suplimentare, deoarece acesta a văzut mai multe. De notat este însă că, potrivit SIIJ, declarația acestuia ar trebui să fie „la indigo” cu cea a martorului precedent, colegul lui Valentin Urzeală.

„Emanuel Preda: Nu îmi amintesc cu exactitate data, am primit o informație de la domnul Chiru Marius că trebuie să permitem accesul unor persoane în hala de frig și în clădirea SME pentru depozitarea anumitor bunuri. Ce anume, nu ne-a spus exact. Din vorba în vorbă s-a dus vestea ca ar fi vorba de alimente, din acest motiv era nevoie de hala de frig. Mi-a spus Chiru că la un moment dat vor veni mai multe persoane, care vor depozita și vor pleca cu bunurile ulterior. Dispoziția venea de la superiorul nostru, Ușurelu Petrică.

Judecător: Ați spus că ați văzut pungi cu produse alimentare: zahăr, ulei, pui și materiale promoționale inscripționate USL.

Emanuel Preda: Aceste activități au avut loc într-un weekend. Firma de pază m-a anunțat că au venit persoanele respective. Au spus că sunt foarte mulți, câteva zeci de persoane. Au spus că au venit cu multe mașini mici, că era vânzoleală pe acolo. Unii veneau și alții plecau. Personal, eu nu îl cunosc pe Vlad Cosma. Îl cunosc din spațiul public. La acest moment nu pot sa afirm 100% că a fost în incinta spațiului comercial pentru că nu pot să fac o conexiune cu imaginea acestuia. În weekendul acela am făcut o vizită pe acolo și am văzut mașini. Am observat în hala pungi în care se găseau pui, zahar, ulei, bere. Nu îmi amintesc exact ce, probabil ce am declarat. Au trecut 10 ani. Probabil ca erau și materiale promoționale, dacă așa am declarat. Nu am cum să îmi amintesc ce pungă am văzut acum 10 ani. Arat că la momentul respectiv memoria era mult mai proaspătă, așa îmi explic de ce nu pot confirma cu exactitate acum. Dar în ambele declarații am spus adevărul. Arăt că ceea ce am declarat, referitor la depozitarea produselor în hala industrială și în clădirea SME erau aspecte pe care le cunoșteam anterior, nu am fost influențat. Referitor la modul în care s-au consemnat declarațiile, am participat la o discuție cu domnul procuror și cu domnul Urzeală. Noi am răspuns la întrebările domnului procuror, iar ulterior acesta a dictat o declarație punând în același timp întrebări la comun, atât mie, cât și lui Urzeală. S-a redactat și tipărit declarația lui Urzeală, după care s-a tipărit declarația mea.

Avocat: L-a forțat Negulescu pe martor să dea declarații?

Emanuel Preda: Nu am fost forțat sau amenințat, dar ni s-a indus ideea că trebuie sa dam declarații... pentru că… așa trebuie! Dar discuțiile s-au purtat pe un ton normal.

Martor: „Am spus ce am văzut în incinta parcului industrial”

Dan Neculcea a venit în sala de judecată din misiune, fiind în prezent polițist.

Judecător: Ați dat declarații acum 6-8 ani la parchetul Curții de Apel Ploiești, apoi acum 2 ani la...

Dan Neculcea: …Da, la doamna Adina Florea!

Judecător: Declarațiile corespund adevărului?

Dan Neculcea: Da! În prima am spus exact ce s-a întâmplat, în a doua ce mi-am mai adus aminte. Nu îl recunosc pe domnul Negulescu, pe care mi-l arătați în sală. Procurorul mi-a solicitat să spun ce am văzut un incinta parcului industrial până în alegeri. Îmi amintesc că am relatat că venind în tura de noapte, colegul pe care îl înlocuiam mi-a spus că în interiorul halei se aflau depozitate niște materiale și nu avem voie să intrăm înăuntru sau să lăsăm pe altcineva să intre. În următoarele ture, când lucram în timpul zilei, am observat că materialele erau tigăi, ulei zahăr, cozonaci și bere. O perioada am făcut pază și în interior și am văzut aceste produse depozitate. Într-o duminică, seara, am văzut o grămadă de lume, tineret. Colegul mi-a spus că nu avem voie să intrăm cât timp acele persoane erau acolo, ci să stăm la cabina de pază și atât. Erau de ordinul zecilor. Posibil că făceau pachete. Ieșind cu ele și intrând, eu am văzut că erau produse diferite în aceeași punga. Făceau pachetele și le băgau înapoi în hală. Nu mai rețin dacă se prezentau mașini de la primării, de la Chițorani sau Cornu. Arăt că dacă așa am declarat în fața procurorului Negulescu înseamnă că așa era. Am spus adevărul. Spre final, pachetele au dispărut și au rămas în hală niște cutii de fursecuri, cozonac sau prăjiturele.

Judecător: V-a pus domnul Negulescu să recunoașteți persoane din poze?

Dan Neculcea: Nu. Mi s-a cerut să spun dacă recunosc niște nume auzite prin incintă, pentru că persoanele se strigau între ele. Era un nume Foca (n.r. – „Focă” este unul dintre interlopii lui Răzvan Alexe, prietenul lui Vlad Cosma), știu că venea cu un Jeep negru. Niciodată procurorul Neculescu, cel care mă audia, nu mi-a spus nimic. Procurorul arăta pozele, Luca Ovidiu le identifica și eu recunoșteam sau nu numele. Și Adina Florea mi-a prezentat fotografii, însă nu am recunoscut persoanele.

Judecător: Ați identificat pe cineva cu numele Răzvan Alexe care v-a dat o sticlă de vin sau bere?

Dan Neculcea: Când asiguram paza, cineva de acolo mi-a spus că pot să beau și eu o sticlă de bere și i-am răspuns politicos ca nu beau bere Noroc.

Mircea Negulescu: Să se consemneze!

Judecător: Într-adevăr, așa a spus în ambele declarații. Vom consemna, nu văd de ce e important.

Avocat: V-a cerut procurorul Negulescu în mod expres să declarați de Vlad Cosma?

Dan Neculcea: Nu. Eu nici nu îl cunosc pe Vlad Cosma. Procurorul nu a exercitat presiuni”.

Ce a reținut procurorul Negulescu în rechizitoriu

Vlad Cosma, Petrică Uşurelu şi Răzvan Alexe, au fost trimişi în judecată în iunie 2017 de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti într-un dosar privind finanțarea ilegală a campaniei electorale pentru alegerile locale din 2012.

„La începutul anului 2012, în perioada premergătoare alegerilor locale ce urmau să aibă loc în vara anului 2012, inculpatul Cosma Vlad Alexandru, la acea dată preşedinte al Organizaţiei de Tineret a PSD Prahova, l-a determinat pe inculpatul Uşurelu Petrică Lucian, administrator al SC Allinso Business Park SRL, în scopul disimulării sponsorizării ilegale a campaniei electorale, să înregistreze în contabilitatea societăţii factura fictivă nr. 243/10.03.2012 emisă de SC Alex Design SRL, în valoare totală de 1.086.240 lei, cauzându-se un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de 210.240 lei, reprezentând TVA. Factura fiscală menţionată, împreună cu alte documente justificative, au fost puse la dispoziţia inculpatului Uşurelu Petrică Lucian de către inculpatul Alexe Răzvan”, preciza Parchetul într-un comunicat transmis la acel moment, citat de Agerpres.

Conform documentului, Petrică Uşurelu, cunoscând că banii provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, a dispus, în datele de 10.04.2012 şi 11.04.2012, efectuarea plăţii în conturile societăţii comerciale de tip fantomă Alex Design SRL, a sumei de 1.086.240 lei.

Ce a decis instanța de fond

Ulterior, pe 14 august 2020, Tribunalul Prahova a decis achitarea fostului deputat Vlad Cosma pentru sponsorizarea ilegală a campaniei la localele din 2012. Instanța de fond a decis că Vlad Cosma nu este vinovat de săvârşirea infracţiunilor de instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare a banilor în formă continuată.

Pe lângă fostul deputat, judecătorul a mai dispus achitarea oamenilor de afaceri Petrică Uşurelu, pentru evaziune fiscală, delapidare în formă continuată şi spălare a banilor în formă continuată, şi Răzvan Alexe, pentru complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare a banilor în formă continuată.

În plus, Tribunalul Prahova a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă exercitată în cauză de Statul român prin ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, şi a luat act că persoana vătămată SC Allianso Business Park SRL nu s-a constituit parte civilă în cauză.

