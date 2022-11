Cum se rugau membrii Clanului Cosma de procurorul Negulescu să-i scape de pușcărie: „Merg pe un copac și se îngustează rău!”

Vlad Cosma – fost deputat, fiul lui Mircea Cosma, fost șef CJ Prahova – și Răzvan Alexe (afacerist apropiat familiei Cosma) se rugau de fostul procuror DNA Ploiești, Mircea Negulescu, să-i scape de pușcărie, fiecare în stilul lui.

Cu referire la propria situație juridică, afaceristul Răzvan Alexe îi spunea procurorului că se simte ca atunci când trece apa unui râu peste un copac răsturnat, iar trunchiul se îngustează treptat. Alexe îi cere lui Mircea Negulescu o „înțelegere” astfel încât el și oamenii lui – Cecilia Stroe și Marcel Păvăleanu – să scape mai ieftin, arătând că de restul nu-l interesează – prin deducție, nici de Vlad Cosma. Totuși, Alexe îi cere protecție lui Negulescu și arată că, dacă procurorul ajunge prin el la Vlad Cosma și familia lui, atunci se vor supăra „PSD-ul și Ponta”.

La rândul său, aflat în biroul lui Mircea Negulescu pentru a da informații despre Sebastian Ghiță, Vlad Cosma speculează momentul și îi cere procurorului să îi dea telefon unui coleg care îl ancheta la acel moment, subliniind: „O să ai nevoie de mine”.

O serie de înregistrări audio prezentate de Vlad Cosma au fost folosite pentru a-l portretiza pe procurorul Negulescu drept unul lipsit de scrupule și abuziv, un adevărat torționar care audia „cu pistolul și cătușele pe masă”.

Ads

Înalta Curte a analizat punct cu punct înregistrările și a ajuns la concluzia că Vlad Cosma și apropiații lui au prezentat în instanță numai ce le convenea.

Răzvan Alexe a mers până într-acolo încât a susținut că Negulescu i-a adus copilul de 10 ani să-l vadă la Parchet când, de fapt, era vorba de o favoare pe care procurorul i-o făcuse afaceristului, nicidecum o modalitate de constrângere.

La rândul său, Vlad Cosma vorbea relaxat cu Mircea Negulescu în biroul acestuia de la Parchet, ca și cum ar fi prieteni: „Hai mă, că l-ai mai sunat de o sută de ori… și eu vin la tine ca o furnicuță!”.

Alexe: „Prin mine, ajungeți la Vlad! Se îngustează copacul, domn' procuror!”

Ads

Înregistrările redate pe parcursul motivării ICCJ, care l-a achitat pe Negulescu pentru cercetare abuzivă, arată cealaltă față a „monedei” jucate de Vlad Cosma pentru a scăpa basma curată din dosarele penale de evaziune fiscală și spălare de bani în care era implicat alături de prietenul său, afaceristul Răzvan Alexe.

„Martorul Alexe Răzvan este cel care a susţinut că are date referitoare la familia Cosma, acesta fiind chiar motivul pentru care a solicitat acordarea protecţiei, „aruncându-i din tolbă”. (…) Alexe Răzvan era interesat de reducerea limitelor de pedeapsă pentru infracţiunea de spălare de bani”, reține ICCJ.

Negulescu Mircea: Zi-mi, ascult! Care ajutor ţi-l fac?

Alexe Răzvan: Da! Care sunt variantele mele de câştig în situaţia asta?

Negulescu Mircea: Deci variantele tale de câştig, cel puţin pe legea spălării banilor, în momentul în care tu mă duci la persoanele care au spălat bani prin intermediul combinaţiei ăsteia şi eu îi arestez p-ăia, tu beneficiezi din prima, de reducerea cu o jumătate a pedepsei aplicate. Deci, dacă pe spălarea de bani, pe noul cod ai de la 2 la 7 ani...

Ads

Alexe Răzvan: Am făcut toate socotelile...2,7, 1, 3, 5...dacă le faci înseamnă 8 luni cu 320...2 ani şi 8 luni.(…)

Mircea Negulescu: Ascultă-mă puţin! Ai zis că sunt un câine care am mirosit mai tare decât orice! Bun... hai să-ţi spun eu! Păi o luăm bob cu bob, tată! Bucată cu bucată! Şi pe fiecare... asta este scăparea ta! Pe fiecare îţi reţin, dacă ai 5% pe chestia asta, 5 % îţi reţine Negulescu şi 95% la vagabonzii care au fost acolo, da? Ai dincolo 10%, 10 % îţi reţine Negulescu şi restul 90% le reţin la ăia! Deci, n-o să fac niciodată altceva, că mă bate Dumnezeu! (…)

Alexe Răzvan: Explodează Ploieştiul ăsta, domn procuror!

Negulescu Mircea: Şi ce vrei să facem? Eu d-asta sunt aicea! Ca să explodeze Ploieștiul! Şi nu cred că explodează numai Ploieştiul!

Alexe Răzvan: Eu nu vreau să... încă o data! Eu sunt sub linia de plutire, eu sunt într-un beci! Mi-am aşternut eu, nu e vina dumneavoastră că am ajuns în beci! Un om care face o infracţiune, trebuie să-şi asume ce face! Eu mai mult sau mai puţin, îmi asum ce fac! Dar aşa am fost de când am fost! Până la 42 de ani, m-am ferit de... m-am ferit! Aşa am jonglat! V-am găsit pe dumneavoastră prea dur ca să mai pot să jonglez şi am picat pe varianta asta! Problema e în felul următor domn' procuror! Degeaba spui că ţii o geacă de faş pe tine să nu te plouă, când afară dă furtună şi o ia din toate direcţiile! Că rămâi cu geaca sau umbrela! Asta încerc eu.(…)

Ads

Negulescu Mircea: Deci, eu nu fac chestii... combinaţii aiurea! În măsura în care tu... fiecare va răspunde la fel! Chiar şi Cici! 5% are Cici, 5 % va răspunde! N-are nimic Cici… 0%! M-ai înţeles? Toţi care sunteţi în chestia asta! Dar, duceţi-mă şi arătaţi-mi adevărul! În momentul în care am să văd adevărul şi tu eşti singurul, împreună cu ei! Dacă tu le spui: gata frate, băgaţi! Şi să răspundă ăia, mă mâncaţi-aş gura! Unde s-au dus banii en gros, că n-aţi rămas voi cu ei! Tu crezi că eu nu sunt conştient de lucrul ăsta? Dacă tu rămâneai cu banii ăştia, te mai întorceai vreodată în România?

Alexe Răzvan: Eu am ajuns prea, ştiţi cum e... un copac cade peste un râu… şi mergi, pleci după copac e ditamai trunchiu', dar... copacul ăla ca să treci în partea ailaltă, se îngustă rău de tot! Eu am ajuns unde-i foarte îngust... de abia mai pun talpa ca să trec mai departe... mă clatin în... în apa aia de dedesubt ...eu ştiu ce spun! Pe mine mă interesează...e o responsabilitate morală! Faţă de Marcel Pavaleanu am şi faţă de Cecilia Stroe! Dar restul, nu sunt responsabilitatea mea, domn procuror!(...)

Ads

Negulescu Mircea: Păi ce să-ţi facă ţie mai omule?

Alexe Răzvan: Păi haideţi să vă... Prin mine, ajungeţi la Vlad (n.r. – Vlad Cosma)!

Negulescu Mircea: Păi n-ajung eu, ajunge DNA-ul!

Alexe Răzvan: Ajungeţi la Cosma (n.r. – Mircea Cosma, foto)!

Negulescu Mircea: Da! N-ajung eu, ajunge DNA-ul!

Alexe Răzvan: Corect! Ajungeţi la diferite societăţi: una, două, trei... care le încurcă nişte socoteli care... câştigă nişte bani de pe urma lor! Poate nu numai Vlad şi Cosma, da? Poate mai mulţi...

Negulescu Mircea: Aşa!

Alexe Răzvan: Ia gândiţi-vă dumneavoastră, ce se întâmplă când o să se dea în toată chestia asta? Când toată chestia asta înseamnă PSD? O să fie mulţumit înainte de alegeri? Asta o să fie cu... dacă peste un an de zile o să se schimbe toată chestia asta? Eu având în continuare dosarul, trebuie să mă judec în continuare cu ei! (…) La un moment dat, toată chestia asta..., deci asta poate să se sucească într-o variantă foarte urâtă din punctul meu de vedere!

Negulescu Mircea: Ce variantă! Zi-mi varianta urâtă!

Alexe Răzvan: Păi să se facă un scandal monstru cu Cosma, cu Vlad, care să afecteze PSD-ul. Lui Ponta (n.r. – Victor Ponta) să nu-i convină chestia asta, să-i distrugeţi un judeţ de PSD.

Negulescu Mircea: Îi distrug eu? Măi omule, hai să-ţi spun ceva! Eu nu fac politică! (…)

Alexe Răzvan: Adică pe dumneavoastră, dacă în cazul în care ei vor prinde foarte mare putere, poate să vă preseze, vă presează doar ca să vă ţineţi gura! Pe mine dacă mă presează, mă bagă la puşcărie de nu mai ştiu cum mă cheamă! Aţi înţeles?

Negulescu Mircea: Prietene, pe tine te bagă la puşcărie, ştii... singurul om care te poate trimite în judecată, ştii cine e? Stai de vorbă cu el! Şi Negulescu te trimite, doar pe ce ai făcut tu, prietene! Negulescu are două posibilităţi, în funcţie de posibilităţile care i le dai tu: ori te trimite pe ce ai tu, ori te trimite pe tot, pentru că nu vrei tu să vorbeşti! (…) Măi omule, tu n-ai înţeles că eu nu fac politică? Pe mine mă interesează banul ăsta, care este banul nostru... ăla... ce plătim şi noi, da? Dări şi morţii mă-sii... să-l aduc înapoi la stat ca să-1 fure alţii, da? Să-l aduc înapoi, atât! În rest, nu mă interesează nimic! Nu mă interesează care-i culoarea, cine e, dacă ăla e aşa... nu mă interesează cine-i Ponta, nu mă interesează cine e Traian Băsescu, nu mă interesează cine-i Mircea Cosma, nu mă interesează nimic! Nu înţelegi? La mine banul vreau să-l aduc înapoi la stat şi asta fac!

O favoare, transformată în metodă de constrângere de Răzvan Alexe

Judecătorii rețin că lipsa totală de onestitate a lui Alexe Răzvan, lipsa oricăror scrupule pentru atingerea acestui scop este evidenţiată şi de invocarea propriului copil, susţinând că acesta a fost folosit de procuror pentru a-l determina să formuleze denunţuri „eram arestat la Câmpina când (procurorul Negulescu - n.r.) a chemat-o pe soţia mea cu minorul de 10 ani ca să mă determine să dau declaraţie împotriva unui primar şi împotriva lui Cosma Vlad Alexandru”.

„Realitatea este că aducerea minorului la Parchet a constituit o măsură de favoare, pentru ca acesta, în vârstă de numai 10 ani, să nu fie traumatizat de vederea tatălui în arest, iar împrejurarea rezultă atât din declaraţia martorei Stasie Magdalena cât şi din procesul verbal de redare a discuţiei ambientale”, reține Înalta Curte.

Negulescu Mircea: „Ascultă-mă puţin, nu-l aduce să te vadă acolo, nu merită asta copilul tău, uită-te bine ce spun, la 10 ani este un copil care îi rămâne în memorie toată viaţa lui că s-a dus în arest ca să-l vadă pe taică-su. Nu face asta! Mai rabdă puţin! Dacă lucrurile sunt ok, îţi spun că şi Lucică (n.r. - procurorul Lucian Onea), de câte ori când vii la noi, te lăsam să îţi vezi copilul. Aici e altceva, decât să te duci să-l vezi pe nu ştiu unde. Să vină copilul tău să te vadă în arest, e o tâmpenie. Asta spun eu, tu faci ce vrei. Îl traumatizezi, măi. Pentru ce să traumatizezi copilul? Să vadă că ce, că eşti după nişte gratii, aşa vrei să te vadă copilul tău? Deci, ascultă că e cel mai ok așa, ori că stă cu el de vorbă ...că e copilul lui, dar una e să-l vadă într-un cadru de birouri, de nu ştiu ce, şi alta e fără de ale, fără de alea, despre ce vorbeşti?”

Cât de „constrâns” era Vlad Cosma: „Mă ajuţi? Și eu vin la tine ca o furnicuţă!”

Înalta Curte a încuviinţat, la cererea inculpatului Negulescu Mircea, două înregistrări privind discuţii ambientale purtate de acesta cu partea civilă Vlad Cosma Alexandru, în cursul lunii decembrie 2016, în perioada în care dosarul se afla în instrumentarea procurorului Ceort Cătălin.

Deşi discuția din 19 decembrie 2016 viza chiar dosarul în care era inculpat, se constată că partea civilă în nici un moment nu îi reproşează inculpatului Negulescu Mircea împrejurările de fapt invocate în prezenta cauză, arată judecătorii în motivarea deciziei de achitare.

„Într-un context în care Cosma Vlad Alexandru îi prezenta procurorului Negulescu informaţii despre Ghiță Sebastian, îi cere acestuia să îl ajute, să îi dea un telefon lui Ceort, că „vine un băiat bun care ajută la aflarea adevărului” cu motivarea că şi el „vine ca o furnicuţă” şi o să aibă nevoie de el.

Vlad Cosma: Trebuie să mă ajuţi cu ceva. Mă ajuţi?

Mircea Negulescu: Mda.

Vlad Cosma: Mâine mă duc la Ceort. Îi dai şi tu un telefon?

Mircea Negulescu: Nu ştiu dacă... stai să vedem.

Vlad Cosma: A zis că vine un băiat bun care ajută la aflarea adevărului.

Mircea Negulescu: Da mă, încerc să îl sun.

Vlad Cosma: Îmi promiţi?

Mircea Negulescu: Dar nu-ţi promit, că nu am cum să-ţi promit. Stai să vedem. Vorbesc şi eu cu...

Vlad Cosma: Ţâc, ţâc, ţâc. Hai mă, că l-ai mai sunat de o sută de ori, nu fi..., că şi eu vin la tine ca o furnicuţă; şi o să ai nevoie de mine.

Mircea Negulescu: Deci, nu-ţi promit până nu vorbesc cu Lucian, că nu pot să fac de capul meu. Da? (...) Deci vine la 11 şefu' la serviciu, vorbesc cu el.

Vlad Cosma: Şi o să uiţi.

Mircea Negulescu: Nu o să uit, uite îţi promit că nu o să uit.

Vlad Cosma: Bine.”

Concluziile ICCJ în motivarea din motivarea achitării lui Negulescu

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis luni, 31 octombrie, achitarea procurorului de la DNA Ploiești Mircea Negulescu în cazul anchetării abuzivă a fostului deputat PSD Vlad Cosma. Decizia nu este definitivă.

În motivarea deciziei, consultată de Ziare.com, magistrații rețin următoarele:â

„Înalta Curte constată, așadar, că analiza coroborată a materialului probator administrat conduce la concluzia certă că nu procurorul Negulescu Mircea este cel care a construit un scenariu mincinos prin ticluirea de probe, ci acest lucru s-a realizat de către partea civilă şi o parte din martorii din prezenta cauză, în scopul evident de a-şi susţine apărările din alte dosare penale, însă, prin gravitatea afirmaţiilor şi caracterul organizat demonstrat în cauză, declaraţiile acestora depăşesc cu mult cadrul permis de dispoziţiile legale.

După cum rezultă din probatoriul expus, această strategie de apărare a fost iniţiată în contextul declanşării acţiunii disciplinare împotriva procurorului, ulterior fiind favorizată de soluţiile dispuse în cadrul acestei proceduri, dar şi de reflectarea în media a conduitei procurorului.

Împrejurarea că într-o anumită speță concretă s-a dovedit un comportament ce a dus la soluţia excluderii din magistratură este fără relevanţă în prezenta cauză şi nu poate fi generalizată pentru toate cazurile instrumentate de procurorul Negulescu Mircea, după cum nici nu poate constitui temei de acordare a prezumţiei absolute de adevăr pentru toate susţinerile persoanelor care, la un moment dat, au fost audiate în diverse calităţi procesuale de acesta”, rețin judecătorii.

Examinarea întregului probatoriu conduce la concluzia certă că în instrumentarea dosarului nr. 189/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, procurorul Negulescu Mircea nu a determinat, prin constrângere sau conduită cu efect intimidant, martorii să formuleze denunţ sau declaraţie mincinoase cu privire la participarea la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală a părţii civile Vlad Cosma Alexandru şi nici nu a săvârşit vreo faptă care să poată fi circumscrisă noţiunii de ticluire de probe nereale. În raport de aceste considerente, Înalta Curte va dispune achitarea inculpatului Negulescu Mircea”.

Radiografia unui deep-fake judiciar

Fostul procuror Mircea Negulescu, zis „Portocală”, nu audia inculpaţii cu „cătușele și pistolul pe masă”, nici nu „inventa” denunțuri pe care aceștia să le scrie „la dictare”, ci invers: Vlad Cosma și gașca lui din Ploiești „au construit un scenariu mincinos prin ticluire de probe”, pe care procuroarea Adina Florea de la Secția Specială le-a folosit împotriva fostului magistrat pentru a-l acuza de cercetare abuzivă.

Reamintim că în perioada 2017-2019, atunci când ministrul Justiției era Tudorel Toader iar majoritatea politicienilor susțineau Secția Specială, în presă a „bubuit” scandalul abuzurilor grotești ale procurorului Portocală, trimis în judecată de Adina Florea, care spera că va ajunge la DNA, în locul Laurei Codruța Kovesi.

Aceasta din urmă fusese propusă spre destituire de ministrul Tudorel Toader, care i-a și făcut un „rechizitoriu”, structurat pe 40 de puncte, care prezentau „acte și fapte” abuzive pe care Kovesi le-ar fi comis în întreaga perioadă în care s-a aflat în fruntea DNA. O parte din ele se refereau și la susținerea publică pe care acesta a avut-o față de Mircea Negulescu – „de la unitatea de elită DNA-Ploiești”.

După ce președintele Klaus Iohannis a destituit-o pe Laura Codruța Kovesi, a urmat un întreg scandal de „dezvăluiri” din dosarele lui „Portocală” – cum îl numeau inculpaţii și apropiații lor.

Sebastian Ghiță (fugar în Serbia), Vlad Cosma sora lui, deputata PSD Andreea Cosma, au apărut în mass-media și s-au întrecut în a da detalii cu privire la felul în care Mircea Negulescu fie în presa pe ei să declare ce voia el, fie îi „strângea cu ușa” pe alții să declare împotriva lor.

Într-un final, Inspecția Judiciară condusă de Lucian Netejoru a propus, iar CSM a admis excluderea din magistratură a lui Mircea Negulescu, decizie confirmată ulterior de Înalta Curte.

Trimis în judecată de SIIJ pentru cercetare abuzivă împotriva lui Vlad Cosma, Mircea Negulescu a fost achitat pe fond de aceeași instanță care, în urmă cu câțiva ani, l-a dat afară din profesie.