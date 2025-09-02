S-a aflat motivul demiterii lui Mircea Rednic: ”Jucătorii n-au mai văzut așa ceva”

Mircea Rednic nu mai e antrenor la Standard Liège. Antrenorul de 63 de ani a revenit recent în campionatul Belgiei după o perioadă în care cariera lui o luase în jos. Mutarea, una surprinzătoare, a părut de succes la început, însă Rednic a fost dat rapid afară, după numai 5 meciuri disputate.

După un start entuziasmant de campionat, Rednic a pierdut cu 3-0 ultimele două meciuri, cu Union Saint-Gilloise și Cercle Brugge. Astfel, conducerea echipei a decis despărțirea de el.

În presa belgiană a apărut și un posibil motiv pentru care Mircea Rednic n-a mai fost dorit de proprii jucători.

"Jucătorii s-au plâns de abordarea lui, era puțin neglijent. Am auzit că trăgea un pui de somn între antrenamente. Jucătorii s-au plâns de asta, unii au spus că nu au mai văzut așa ceva.

Unii spun că s-a terminat pentru el, că nu mai e cel de odinioară. Nu trebuie să uităm că a avut și probleme de sănătate acum doi ani", a spus fostul fotbalist Andy Kawaya, pentru RTL.

