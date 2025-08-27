Șocant! Antrenorul Mircea Rednic, dat afară după numai 5 meciuri. Comunicatul clubului

Mircea Rednic FOTO Standard

Mircea Rednic nu mai e antrenor la Standard Liège. Antrenorul de 63 de ani a revenit recent în campionatul Belgiei după o perioadă în care cariera lui o luase în jos. Mutarea, una surprinzătoare, a părut de succes la început, însă Rednic a fost dat rapid afară, după numai 5 meciuri disputate.

După un start entuziasmant de campionat, Rednic a pierdut cu 3-0 ultimele două meciuri, cu Union Saint-Gilloise și Cercle Brugge. Astfel, conducerea echipei a decis despărțirea de el.

„Conducerea Standard de Liège l-a informat pe Mircea Rednic miercuri dimineață că își încheie colaborarea cu efect imediat. Conducerea noastră și Vincent Euvrard au ajuns la o înțelegere: tehnicianul belgian, în vârstă de 43 de ani, tocmai a semnat un contract pe doi ani cu echipa Rouches.

El va prelua frâiele primei noastre echipe joi, pentru a se pregăti de deplasarea la Louvain. O conferință de presă pentru prezentarea noului nostru antrenor va fi organizată în curând.

Îi mulțumim lui Mircea Rednic pentru implicarea sa încă din iunie anul trecut și îi urăm lui Vincent Euvrard un călduros bun venit și mult succes în această nouă provocare”, au transmis belgienii într-un comunicat oficial.

