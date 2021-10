Ce a spus Mircea Rednic după o nouă înfrângere a lui Dinamo

Antrenorul Mircea Rednic a declarat, vineri seară, că Dinamo a pierdut meciul cu Gaz Metan Mediaş ca urmare a acţiunilor lui Rolando Deaconu.

"Ne-a bătut Deaconu! Până la golul lui, meciul a fost echilibrat. Poate chiar cu un plus în dreptul nostru. N-ai ce să faci, golul doi putea fi evitat. Noi am punctat la pregătirea meciului faptul că Deaconu poate face astfel de lucruri, nu l-am blocat. Am riscat şi noi după acele goluri. Nu ştiu dacă a fost penalty acolo pentru noi, dar aşa s-a scris soarta meciului. Au fost două goluri frumoase înscrise pentru Deaconu, iar noi plecăm învinşi.

E normal să facem schimbări, unii jucători se află într-o lipsă de formă, cum ar fi Sorescu. Jucătorii veniţi nu sunt puşi la punct cu pregătirea fizică.Păcat! Dacă am fi intrat cu 0-0 la pauză, poate altfel ar fi arătat jocul. Ei au avut o posesie mai bună, au o echipă mai ogomenă. Normal că sunt supărat, dar trebuie să fiu echilibrat, ţinând cont de situaţia asta. Lucrurile vor merge spre bine.

Dacă eliminăm cele două goluri, nici Gazul nu a avut alte faze. Noi mai avem de muncă, normal. Sper ca şi jucătorii care vor veni să aducă mai multă concurenţă la mijlocul terenului. Noi ajungem cu puţini jucători în careu pe faza de atac. Trebuie să le ofer mai multă încredere jucătorilor, dar şi jucătorii cu experienţă trebuie să se implice mai mult, să fie mai responsabili", a spus Rednic, după înfrângerea de la Mediaş.

Formaţia Gaz Metan Mediaş a învins, vineri, pe teren propriu, scor 2-1, echipa Dinamo, în etapa a 12-a a Ligi I.