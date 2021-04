Mircea Rednic, mare iubitor de animale. Ultima isprava facuta de antrenor la echipa lui Hagi

Tehnicianul cheltuieste lunar sume considerabile pe hrana si medicamente pentru caini.La fiecare echipa unde antreneaza, Mircea Rednic adopta cainii pe care ii vede prin apropierea bazelor de pregatire, dupa care are grija de acestia chiar si dupa plecarea de la acea formatie.Asa s-a intamplat si la Petrolul Ploiesti Poli Iasi si la Viitorul Rednic s-a inteles cu Hagi pentru rezilierea contractului, dar nu a plecat definitiv de la Constanta pana nu si-a luat si cainii de care avea grija, conform unor surse Ziare.com.Luana si Mircea Rednic. Foto: Facebook / Luana RednicIn Bucuresti, in casa unde locuieste, antrenorul impreuna cu Luana, fiica sa, au grija de cativa caini, care traiesc in conditii de vis.Pe perioada sezonului rece, Mircea Rednic nu ezita sa-i aduca pe patrupezi in casa, pentru a-i adaposti din cauza frigului.Tehnicianul a antrenat si la Petrolul, unde luni bune dupa plecarea de la echipa, el sau Luana Rednic faceau aproape zilnic drumul Bucuresti - Ploiesti pentru a hrani cainii pe care ii adoptase la echipa. Mircea Rednic a plecat de la Viitorul dupa ce a obtinut doar doua victorii in cinci luni la echipa constanteana.