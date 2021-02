Situatie grea la echipa lui Hagi din cauza COVID - 19. Mircea Rednic a fost testat pozitiv. Antrenorul va pregati online jucatorii

Totodata, antrenorul constantennilor va conduce online sedintele de pregatire pe perioada izolarii."Pe banca tehnica a echipei noastre vor sta alti doi antrenori din cadrul clubului nostru, Catalin Anghel si Cristi Sava", se arata in comunicatul oficial al echipei lui Hagi.FC Viitorul este pe locul 8 in clasament si lupta pentru calificarea in play-off.Echipa constanteana nu este singura cu probleme in cadrul lotului din cauza coronavirusului.La Sepsi si Poli Iasi mai multi jucatori si oameni din staff au fost descoperiti cu virusul SARS- COV -2.CITESTE SI: