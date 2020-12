Rednic vrea prima victorie la echipa lui Hagi. "Ne dorim foarte mult sa terminam anul in primele 6, pe loc de play-off"

"Este un meci important pentru noi, ne dorim foarte mult sa terminam anul in primele 6, pe loc de play-off. E un lucru bun ca nu mai avem jucatori cu probleme medicale. FC Botosani este o echipa care vrea sa ajunga play-off, joaca fotbal spectaculos, ofensiv, dar noi trebuie sa ne luam toate masurile.Cu Chindia am fost multumit, pana la elimiarea lui Cojocaru, am jucat bine. Botosani are o zi in plus de odihna fata de noi, dar trebuie sa fim foarte atenti si sa tratam meciul cu seriozitate. Pe mine ma intereseaza punctele, mai putin spectacolul, mai ales ca trebuie sa tinem aproape de cei din fata noastra", a declarat Mircea Rednic.FC Viitorul joaca, marti, pe teren propriu, cu FC Botosani, de la ora 21.00, in etapa a XIV-a a Ligii I.CITESTE SI: