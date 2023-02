Rednic a demisionat de la Khazar Lankaran

Mircea Rednic si-a dat demisia din functia de antrenor al gruparii azere Khazar Lankaran dupa ce sefii echipei au decis sa concedieze toti jucatorii straini.

"Puriul" spune acum ca nu va mai reveni vreodata in Azerbaidjan deoarece conducatorii lui Khazar nu l-au tratat asa cum merita.

"Decizia mea e finala. Vreau sa le urez fanilor tot binele, ei au fost prietenii mei cei mai buni de aici. Imi pare rau ca ma despart de ei. Dupa modul in care am fost tratat aici, pot sa spun ca nu ma mai intorc niciodata. Decizia mea e finala, vreau sa lucrez in conditii apropiate de reputatia pe care o am!" a declarat Rednic in presa azera.

Khazar Lankaran a fost eliminata din Europa League inca din turul II al preliminariilor iar sefii au decis sa-i dea afara pe jucatorii straini din lot deoarece acestia nu au reusit sa se califice in grupele intrecerii continentale.

Rednic a reusit sa castige Cupa Azerbaidjanului in perioada in care a pregatit echipa din Lankaran.

M.D.