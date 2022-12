Romanul care a impresionat in Belgia nu vrea sa mai auda de Romania

Antrenorul roman care a impresionat pe toata lumea in fotbalul belgian, Mircea Rednic, nu vrea sa mai auda de Romania.

Tehnicianul lui Standard Liege spune ca n-a fost apreciat in tara si de aceea este decis sa accepte numai oferte de peste hotare.

"Mi-ajunge! Oricum, cred ca am facut lucruri bune, performante. Exact cum muncesc la Standard am muncit si in Romania, numai ca acolo sunt apreciat. A fost ultima experienta in tara cea de la Petrolul", a spus Rednic la sosirea in tara.

In Romania, Rednic a pregatit echipe ca Rapid, FCM Bacau, Universitatea Craiova, FC Vaslui, Astra si Petrolul Ploiesti, reusind sa castige doua titluri, cu Rapid si Dinamo, o Cupa si o Supercupa, ambele cu Rapid.

In strainatate, "Puriul" a antrenat pe Al-Nassr (Arabia Saudita), Alania Vladikavkaz (Rusia), Khazar Lankaran (Azerbaijan) si Standard Liege (Belgia). Singurul trofeu cucerit peste hotare este o Cupa a Azerbaijanului, in 2011.

M.D.