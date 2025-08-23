Mircea Rednic, demolat! Scor neiertător, pe teren propriu

Echipa belgiană Standard Liege, antrenată de românul Mircea Rednic, a cedat sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-3, în faţa formaţiei Cercle Bruges, în etapa a cincea din Pro League.

Scorul de forfait prin care Cercle s-a impus la Liege a fost stabilit încă din prima repriză a înfruntării. Edan Diop a deschis scorul în minutul 14, iar Ngoura a făcut 2-0 în minutul 45, iar Utkus a rezolvat problema învingătoarei cu golul său din minutul 45+3.

În repriza secundă nu s-a mai înscris, iar Cercle Bruges s-a impus cu 3-0.

Standard Liege este la a doua înfrângere consecutivă şi e pe locul 7, cu 7 puncte, în timp ce Cercle Bruges e pe 6, tot cu 7 puncte.

