Mircea Rednic dă de pământ cu fotbaliștii lui Dinamo după dezastrul cu Clinceni: ”Vine și rândul lor să plece. Eu nu plec”

Tehnicianul dinamovist Mircea Rednic a declarat, vineri seară, după meciul cu Academica Clinceni, pierdut cu scorul de 0-1, că unii dintre jucătorii săi se mulţumesc cu faptul că sunt la gruparea bucureşteană şi “restul nu-i interesează”. El a menţionat că nu pleacă de la Dinamo, ci ar veni rândul fotbaliştilor să plece.

“Fotbalul se joacă pe goluri. Am făcut o repriză foarte bună, nici cu poarta goală nu eşti în stare să înscrii? Ei su avut un singur corner în prima repriză şi au înscris. Am jucat, am dominat jocul, dar nu e suficient. Noi trebuie să avem 20 de ocazii ca să înscriem un gol. Echipa ajunge până în faţa porţii dar trebuie să o bage în poartă.

Sunt aceiaşi jucători, nu vreau să dau vina pe nimeni, dar nici pe ei nu pot, poate asta e maxim ce pot să dea. Multe reproşuri n-am ce să le fac. Le-am zis să fie pozitivi între ei. Tot felul de reproşuiri între ei, unu-i mai deştept ca altul...

Eu încerc cât pot şi tot timpul le explic: ”Dacă nu jucaţi pentru echipă şi în echipă o să fie greu”. Le-am spus: ”Trebuie să fiţi uniţi, nu să fiţi grupuleţe, că se vede la meci”. Nu plec. Ei trebuie să înţeleagă că au plecat antrenori, mai vine şi rândul lor să plece.

De ce să plece antrenorul? Antrenorul ce să facă? Ai poarta goală şi tu dai din alunecare. Unii cred că se mulţumesc că sunt la Dinamo şi restul nu-i interesează”, a spus Rednic pentru posturile care transmit Lig 1.

Formaţia Academica Clinceni, ultima clasată în Liga 1 Casa Pariurilor, a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, ocupanta penultimului loc, într-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor. Pentru Clinceni este primul succes din acest sezon.

Golul a fost marcat de Patriche ’33.

