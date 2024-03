Ce a declarat Mircea Rednic după ce a fost învins de Dinamo și a ratat intrarea în play-off

Mircea Rednic, antrenorul formaţiei UTA Arad, crede că echipa sa putea ajunge în play-off dacă ar fi avut mai multă şansă. Arădenii au pierdut vineri seara, la Bucureşti, cu Dinamo, scor 0-1.

„Ce n-a mers? Nu am avut şansă. În prima repriză ne-am retras prea mult, apoi am făcut schimbări şi s-a văzut în repriza a doua, când am dominat dar am avut un singur atacant, pe Kevin Luckassen şi nu am pus presiunea care trebuia. Am făcut greşeli, situaţii în care ne-am precipitat şi astfel le-am dat încredere lor.

Dar noi, datorită grupului, echipa anul ăsta a fost mult mai omogenă. Am ajuns să visăm, am fost atât de aproape. Ne trebuia mai mult curaj în prima repriză. Şi mai multă încredere.

Vedem ce o să fie. Play-out-ul se anunţă foarte strâns. Se reduc punctele, nu mai e diferenţa care era între noi şi cei de pe locurile de baraj. Se joacă. Trebuie să rămânem concentraţi”, a declarat Mircea Rednic.

Echipa UTA Arad a pierdut vineri seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei Dinamo Bucureşti, în etapa a 30-a din Superligă.

